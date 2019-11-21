Рекламщики предложили оплачивать капремонт скандального дома в Челябинске, где закрасили граффити

СЕГОДНЯ 17:16 2019-11-21T17:20:04+03:00

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Рекламное агентство «Метро», которое граффитисты обвиняют в уничтожении масштабного рисунка на фасаде дома №161 по улице Труда, предложило жителям оплачивать за них капремонт. Если, конечно, жители отзовут свое согласие на размещение рисунка. Эти вопросы планируется обсудить на собрании собственников, которое состоится сегодня вечером.

Между тем художники заявили, что готовы восстановить изображение девушки с караваем и открыли сбор пожертвований. На расходные материалы и автовышку потребуется собрать около 150 тыс. руб.

Отметим, что рекламное агентство «Метро» размещало рекламные баннеры на фасаде дома с 2008 по 2018 год. Затем мэрия отказалась продлять разрешение, мотивируя это тем, что реклама нарушает архитектурный облик города. Точку в споре должен поставить суд. Ближайшее заседание назначено на 26 ноября.

— Тем не менее, мы остаемся арендаторами. И тут приезжают граффитисты… Представляете, к вам домой пришли бы и начали рисовать на стене со словам: «У нас есть разрешение от администрации»! — прокомментировал ранее руководитель ООО «Метро» Владислав Тришкин.

Глава Челябинска Наталья Котова не исключает, что особым решением властей на фасаде дома по Свердловскому проспекту, 161 могут запретить размещать рекламные баннеры.

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ИСТОЧНИК KP.RU