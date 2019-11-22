Известный поисковик начал удалять плохие отзывы о компании, которую подозревают в порче граффити в Челябинске

СЕГОДНЯ 07:56 2019-11-22T08:41:42+03:00

Рассказываем, как это объясняют в компании

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Из справочника 2ГИС начали исчезать негативные отзывы о рекламном агентстве «Метро», которые написали горожане после скандала с закрашенным рисунком на фасаде по улице Труда, 161.

— Мы знаем, что поводом для отзыва была неприятная ситуация с граффити. Отзывы в 2ГИС должны быть написаны клиентами и рассказывать про услуги компании, поэтому мы вынуждены удалить ваш отзыв, — говорится в сообщении одному из пользователей.

Не понятно, как модераторы отличают, кто клиент, а кто нет

Между тем, в онлайн-справочнике еще остаются десятки негативных комментариев. Мы обратились в 2ГИС за комментарием. Там попросили направить запрос на официальном бланке. Как только придет ответ, мы его обязательно опубликуем.

Напомним, граффитисты подозревают компанию «Метро» в порче фасада. Рекламное агентство размещало растяжки на фасаде дома с 2008 по 2018 год. Затем мэрия отказалась продлять разрешение, мотивируя это тем, что реклама нарушает архитектурный облик города.

Конфликт начался, когда работы только стартовали.

— Первые два дня нам выдергивали провода, портили оборудование, мне сломали краскопульт. Представители фирмы показывали договор, утверждая: «Это наша стена! Что хотим, то и делаем!» Мы перепугались, поехали в управление архитектуры, где нас заверили: все официально, — вспоминает руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо.

Рекламное агентство своей вины не признает, однако подчеркивает, что фасад находится у них в аренде. Точку в споре должен поставить суд. Ближайшее заседание назначено на 26 ноября. А между тем, «Метро» предложило жителям оплачивать за них капремонт.

Новость дополняется.

Кто уничтожил граффити в Челябинске. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 18.11.2019 00:00 00:00

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