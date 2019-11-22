Ветврач-блогер из Челябинска, спасающий животных от усыпления, попал на Первый канал

СЕГОДНЯ 12:01 2019-11-22T12:12:46+03:00

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Челябинский ветеринар Баграт Агажанов, известный как врач, спасающий животных от эвтаназии, недавно вернулся из Москвы. Доктор летал на съемки программы «Видели видео?», куда приглашают героев популярных в интернете видеороликов.

— Я даже представить себе не мог, что простой ветеринар из Челябинска окажется на Первом канале, и тем более не мог предоставить, что это буду я. Я рассказывал про спасение животных, про свою работу, как вообще пришел в ветеринарию. Телевизионщики сделали прикольную нарезку из видящек в моем инстаграме, этот ролик и показали в программе, — говорит Баграт.

На съемках ветеринар встретился с дрессировщиком Эдгардом Запашным. Напомним, артист поддержал ветеринара после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга обвинила его в мошенничестве. После доктор увиделся с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым — он поставил точку в той скандальной истории.

В столицу Баграт полетел ни один, а с больным котенком по имени Дымок. В день перед вылетом хвостатого подкинули в клинику. Баграт сутки пытался найти ему хозяев, но Дымок так никому и не приглянулся. А оставить в клинике его было нельзя. Хозяина малышу ветеринар отыскал в столице.

Эфир программы с Багратом Агажановым выйдет в декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU