Ветврач-блогер из Челябинска, спасающий животных от усыпления, попал на Первый канал
Челябинский ветеринар Баграт Агажанов, известный как врач, спасающий животных от эвтаназии, недавно вернулся из Москвы. Доктор летал на съемки программы «Видели видео?», куда приглашают героев популярных в интернете видеороликов.
— Я даже представить себе не мог, что простой ветеринар из Челябинска окажется на Первом канале, и тем более не мог предоставить, что это буду я. Я рассказывал про спасение животных, про свою работу, как вообще пришел в ветеринарию. Телевизионщики сделали прикольную нарезку из видящек в моем инстаграме, этот ролик и показали в программе, — говорит Баграт.
На съемках ветеринар встретился с дрессировщиком Эдгардом Запашным. Напомним, артист поддержал ветеринара после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга обвинила его в мошенничестве. После доктор увиделся с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым — он поставил точку в той скандальной истории.
В столицу Баграт полетел ни один, а с больным котенком по имени Дымок. В день перед вылетом хвостатого подкинули в клинику. Баграт сутки пытался найти ему хозяев, но Дымок так никому и не приглянулся. А оставить в клинике его было нельзя. Хозяина малышу ветеринар отыскал в столице.
Эфир программы с Багратом Агажановым выйдет в декабре.
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