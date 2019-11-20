Известный ветврач-блогер из Челябинска повез больного подкидыша в Москву, чтобы там найти для него хозяев

Баграт Агажанов ведет блог и через него пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление. Но сначала лечит, нередко за свой счет.

Юрист из Санкт-Петербурга, прочитав о поступках Баграта, пожаловалась на него в прокуратуру. Она обвинила врача в мошенничестве. За доктора вступились тысячи людей по всей стране, в том числе звезды и политики. В итоге юрист отозвала свое заявление...

А недавно под дверь клиники, где работает прославившийся на всю страну челябинский ветеринар Баграт Агажанов, кто-то на днях подкинул котенка в переноске, оставил 500 рублей и записку «Я Дымок. Мне очень холодно. Ищу заботливых хозяев».

Такую записку положили в переноску к котику. Фото: Баграт Агажанов.

Доктор осмотрел котейку. Оказалось, у питомца вирусное заболевание.

— К сожалению, в условиях нашей клиники нет стационара для вирусных животных, только для послеоперационных. Соответственно, мы не можем оставить животное. Может быть среди вас есть те, кто захочет взять котенка себе, — обратился Баграт к своим подписчикам в Инстаграм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="334" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/744889" frameborder="0"></iframe> Челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас котенка, подкинутого в клинику.Видео: Баграт Агажанов

За сутки желающих приютить бедолагу так и не появилось. А Баграту нужно было срочно улетать в Москву. Тогда он решил взять котенка с собой.

— Оставить в клинике его было нельзя. А усыплять его совсем не хотелось.

Баграт быстро оформил нужные документы для перелета. И попросил подписчиков распространить информацию по Сети о поиске хозяев.

Через пару часов после прилета в столицу на предложение откликнулась женщина.

— Она врач-реаниматолог, анестезиолог. Дымок будет в надежных руках. Еще одна спасенная жизнь, плюс сто к карме, — говорит Баграт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/744891" frameborder="0"></iframe> Брошенному котенку из Челябинска нашли новых хозяев в Москве.Видео: Баграт Агажанов

Пока Айболит искал Дымку хозяина, подписчики собрали небольшую сумму для лечения котейки. Деньги Баграт передал новому владельцу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Спецрейс» в Санкт-Петербург: Как в Челябинске спасали бездомного котенка с редким заболеванием

Малышка по кличке Масяня не могла глотать пищу и потому погибала от голода (далее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10