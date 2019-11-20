2019-11-20T12:42:08+03:00
Дом. Семья

Известный ветврач-блогер из Челябинска повез больного подкидыша в Москву, чтобы там найти для него хозяев

Ради котенка Баграт Агажанов провернул целую спасательную операцию [видео]
Валентина ВАГАНОВА
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Дымок теперь столичный житель. Фото: Баграт АгажановДымок теперь столичный житель. Фото: Баграт Агажанов
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Баграт Агажанов ведет блог и через него пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление. Но сначала лечит, нередко за свой счет.

Юрист из Санкт-Петербурга, прочитав о поступках Баграта, пожаловалась на него в прокуратуру. Она обвинила врача в мошенничестве. За доктора вступились тысячи людей по всей стране, в том числе звезды и политики. В итоге юрист отозвала свое заявление...

А недавно под дверь клиники, где работает прославившийся на всю страну челябинский ветеринар Баграт Агажанов, кто-то на днях подкинул котенка в переноске, оставил 500 рублей и записку «Я Дымок. Мне очень холодно. Ищу заботливых хозяев».

Такую записку положили в переноску к котику. Фото: Баграт Агажанов.

Такую записку положили в переноску к котику. Фото: Баграт Агажанов.

Доктор осмотрел котейку. Оказалось, у питомца вирусное заболевание.

— К сожалению, в условиях нашей клиники нет стационара для вирусных животных, только для послеоперационных. Соответственно, мы не можем оставить животное. Может быть среди вас есть те, кто захочет взять котенка себе, — обратился Баграт к своим подписчикам в Инстаграм.

Челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас котенка, подкинутого в клинику.Видео: Баграт Агажанов

За сутки желающих приютить бедолагу так и не появилось. А Баграту нужно было срочно улетать в Москву. Тогда он решил взять котенка с собой.

— Оставить в клинике его было нельзя. А усыплять его совсем не хотелось.

Баграт быстро оформил нужные документы для перелета. И попросил подписчиков распространить информацию по Сети о поиске хозяев.

Через пару часов после прилета в столицу на предложение откликнулась женщина.

— Она врач-реаниматолог, анестезиолог. Дымок будет в надежных руках. Еще одна спасенная жизнь, плюс сто к карме, — говорит Баграт.

Брошенному котенку из Челябинска нашли новых хозяев в Москве.Видео: Баграт Агажанов

Пока Айболит искал Дымку хозяина, подписчики собрали небольшую сумму для лечения котейки. Деньги Баграт передал новому владельцу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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