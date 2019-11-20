Известный ветврач-блогер из Челябинска повез больного подкидыша в Москву, чтобы там найти для него хозяев
Баграт Агажанов ведет блог и через него пристраивает питомцев, которых хозяева привели на усыпление. Но сначала лечит, нередко за свой счет.
Юрист из Санкт-Петербурга, прочитав о поступках Баграта, пожаловалась на него в прокуратуру. Она обвинила врача в мошенничестве. За доктора вступились тысячи людей по всей стране, в том числе звезды и политики. В итоге юрист отозвала свое заявление...
А недавно под дверь клиники, где работает прославившийся на всю страну челябинский ветеринар Баграт Агажанов, кто-то на днях подкинул котенка в переноске, оставил 500 рублей и записку «Я Дымок. Мне очень холодно. Ищу заботливых хозяев».
Такую записку положили в переноску к котику. Фото: Баграт Агажанов.
Доктор осмотрел котейку. Оказалось, у питомца вирусное заболевание.
— К сожалению, в условиях нашей клиники нет стационара для вирусных животных, только для послеоперационных. Соответственно, мы не можем оставить животное. Может быть среди вас есть те, кто захочет взять котенка себе, — обратился Баграт к своим подписчикам в Инстаграм.
Челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас котенка, подкинутого в клинику.Видео: Баграт Агажанов
За сутки желающих приютить бедолагу так и не появилось. А Баграту нужно было срочно улетать в Москву. Тогда он решил взять котенка с собой.
— Оставить в клинике его было нельзя. А усыплять его совсем не хотелось.
Баграт быстро оформил нужные документы для перелета. И попросил подписчиков распространить информацию по Сети о поиске хозяев.
Через пару часов после прилета в столицу на предложение откликнулась женщина.
— Она врач-реаниматолог, анестезиолог. Дымок будет в надежных руках. Еще одна спасенная жизнь, плюс сто к карме, — говорит Баграт.
Брошенному котенку из Челябинска нашли новых хозяев в Москве.Видео: Баграт Агажанов
Пока Айболит искал Дымку хозяина, подписчики собрали небольшую сумму для лечения котейки. Деньги Баграт передал новому владельцу.
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