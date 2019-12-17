Стало известно, когда в Челябинске выберут нового главного архитектора

СЕГОДНЯ 10:46 2019-12-17T10:57:00+03:00

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Прогрессивная общественность Челябинска с нетерпением ждет назначение нового главного архитектора. 17 декабря на собрании гордумы мэр Наталья Котова рассказала, что имя нового чиновника объявят после новогодних праздников.

Сейчас пост главного архитектора занимает Николай Ющенко. К его работе множество претензий: по всему городу стоят разнокалиберные уродливые остановки, а новые здания в Челябинске больше напоминают пластиковые короба.

В администрации Челябинска ранее объявили конкурс в кадровый резерв на должность главного архитектора. По итогам собеседования комиссию прошли свердловчанин Владимир Спиридонов и двое челябинцев — Павел Крутолапов и Кирилл Кугаевский. Вероятно, должность получит кто-то из них.

На конкурс также заявлялся лидер движения «Челябинский урбанист» Лев Владов, но ему было отказано по формальному признаку — нет подходящего образования.

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ИСТОЧНИК KP.RU