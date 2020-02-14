«Ради жены отменил важный бой»: в День Святого Валентина рассказываем лав-стори спортсменов из Челябинска

Спортсмены — народ занятой. Тренировки, сборы, соревнования. Как-то раз чемпионка и рекордсменка мира, призер Олимпийских игр в Сочи конькобежка Ольга Фаткулина призналась, что в родном Челябинске бывает всего месяца три в году. Вся жизнь расписана по часам. Режим! Отбой в 22:00.

Нередко спортсмены находят свои вторые половинки как раз под боком. Таких же, как они — по-хорошему «больных» спортом. Так проще понять друг дружку. А бывает, что и вместе на сборы и соревнования съездить удастся. Если нет, тогда придется поскучать. Работа такая. А еще профессиональные спортсмены нередко заводят дружбу в социальных сетях. Почему бы и нет, раз времени в обрез. Для спортсмена дом, любимая (или любимый) — это надежный тыл.

ЛЕД ДЛЯ ДВОИХ

Ольга Фаткулина после «серебряной» Олимпиады в Сочи познакомилась со своим коллегой-конькобежцем. Вместе с Александром они уже больше пять лет! Ради возлюбленной он сменил место жительства — переехал из Омска в Челябинск.

Ольга и Александр приходили на «Белой бал», который организовывала «Комсомолка»Фото: Валентина ВАГАНОВА

Ольга продолжает блистать на стартах элиты конькобежного спорта — чемпионатах мира. Европы, Кубках мира. Александр отошел от большого спорта, но тренируется вместе со своей второй половинкой. Ольга как-то рассказывала, что не прочь построить свой загородный дом.

НАЗВАЛИ ДОЧЬ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Четырехкратный призер чемпионатов мира по дзюдо, участник Олимпиады-2016 Денис Ярцев сыграл свадьбу в сентябре 2016 года. «2.09.2016, этот день мы запомним на всю жизнь» — написал Ярцев в своем Instagram. А в январе 2017-го у Дениса и Наталья родилась дочка Виктория.

Денис и Наталья ЯрцевыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Такое победное имя дочурки, уверены, еще принесет одному из самых титулованных челябинских дзюдоистов и его счастливой семье новые награды, и не только спортивные!

ЛЮБОВЬ ПРОБИЛА ЗАЩИТУ

Защитник челябинского «Трактора» Артем Бородкин сыграл свадьбу в мае 2017-го — в аккурат после окончания сезона. Ольга и Артем очень яркая, колоритная пара.

Артем и Ольга познакомились в ИнтернетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Про таких говорят — созданы друг для друга. Любовь в глазах. Именно это читается на фотографиях Ольги в Instagram. У пары даже есть личных хештег «Любовь пробила защиту». Ольга рассказывала подписчикам, что познакомились на просторах социальных сетей.

Артем присутствовал при рождении сына АрсенияФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Бородкины делятся не только фотографиями, но и рисункамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

А еще у супругов четыре домашних собаки — два йорка и шпиц. Плюс беспородный пес Лаки. Его Бородкины забрали из центра отлова, где большинство песиков обречены на гибель.

СЧАСТЬЕ ЛЮБИТ ТИШИНУ

Чемпионка мира среди юниоров, одна из лучших игроков златоустовской команды «Динамо-Уралочка» Евгения Головина, голкипер сборной команды России на своей страничке в соцсетях часто делится фотографиями с Егором. Спортсменка почти не делится подробностями личной жизни с подписчиками — счастье любит тишину.

Судя по соцсетям, Евгения и Егор отдыхают на Южном УралеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно пара каталась на сноубордах на горнолыжке под Миассом. Их фото выглядит очень романтично и не только в День Святого Валентина!

Евгения не делится подробностями личной жизни с подписчикамиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

ПАПА БРОСИЛ ТРУБКУ

Воспитанник челябинского хоккея, уроженец Коркино, а ныне один из лучших форвардов заокеанской НХЛ Артемий Панарин, подтвердил свой статус звезды, ухаживая за Алисой Знарок — дочкой не менее звездного экс-наставника сборной России, а ныне тренера московского «Спартака» Олега Знарка (кстати, в прошлом игрока «Трактора»). К слову, в прошлом известной модели.

Сейчас пара живет в Нью-ЙоркеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Артемий и Алиса познакомились на чемпионате мира в Чехии в 2015 году. Как вспоминают молодые, Олег Валерьевич узнал об отношениях по телефону и даже бросил трубку. Потом он поговорил с Артемием «по-мужски» и дал свое благословение. Панарин – простой парень из Коркино - по-свойски называет Знарка «тестярик», а маму Алисы «Николавна».

На вопрос о свадьбе счастливая пара отвечает примерно так: «всему свое время». В своем Instagram Алиса подписала фото с Артемием: «He’s finally coming home» («Он наконец-то возвращается домой»).

У Артемия и Алисы есть пес по кличке РыжийФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Недавно пара отдыхала в МексикеФото: Личная страница героя публикации в соцсети

РАДИ ЖЕНЫ ОТМЕНИЛ ВАЖНЫЙ БОЙ

Челябинский боксер Константин Пономарев по прозвищу «Талант» провел на профессиональном ринге 36 боев. Из них выиграл 34. Чемпион Северной Америки, чемпион мира среди молодежи WBC, интерконтинентальный чемпион среди молодежи, действующий чемпион России считает одной из своих главных побед завоевание руки и сердца своей супруги Дарьи.

«Талант» познакомился с Дашей через Интернет. Переписывались, а потом встречались на протяжении трех лет. А в 2015-ом сыграли свадьбу. В путешествие молодожены тогда поехали в свадебное путешествие в Лос-Анджелес, Лас-Вегас и на Гранд-Каньон. А через два года в семье родилась красавица-дочка Милана. Кстати, чтобы увезти супругу в роддом и встретить ее Константин отменил важный бой. Даша не скрывает своих чувств, выкладывая фото и посты на свой странице в соцсети.

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ — ФУТБОЛ

Один из лучших игроков футбольного клуба «Челябинск» Павел Крыжевских в зимние каникулы время даром не терял. В середине декабря прошлого года Павел сыграл свадьбу. Супруга Светлана сейчас его главная болельщица. Кстати, Павел закончил школу с золотой медалью и сейчас получает второе высшее — экономическое.

Павел Крыжевских женился в зимние каникулыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

— Пока не устраивали никаких свадебных путешествий. Просто собрались семьями, близкими, отметили бракосочетание. Не до праздников. Впереди окончание сезона, нужно готовиться, — рассказал Павел Крыжевских.

ПАРИЛЬЩИК ОТ БОГА

В марте прошлого года один из самых именитых российских мастеров бадминтона, участник двух Олимпиад, многократный призер чемпионатов Европы Владимир Иванов во второй раз стал отцом. «Моя любимая подарила мне второго сына» — поделился в соцсетях Владимир.

Владимир и Наталья познакомились, отмечая Новый год в одной компании.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Его супруга Наталья в июле очень душевно поздравила любимого с днем рождения: «Мой самый-самый любимый и родной! Сегодня твой день! Ты — невероятный! Ты — пример идеального мужчины (и за какие такие заслуги все это досталось именно мне?). Только вот ты сейчас снова далеко, поэтому приходится петь дифирамбы по телефону. Я хочу, чтобы ты был счастлив! Все медали «лучший муж», «лучший папа», «лучший друг» уже твои, все пьедесталы «лучший повар» (особая награда «лучший плов»), «караоке-стар», «парильщик от Бога», «охотник года», «бизнесмен века», «сам себе и жене стилист» уже покорены. Остался один заветный в Токио-2020».

В соцсетях пара делится семейными фотосессиямиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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