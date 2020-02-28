Хоккеист из Челябинской области попал в топ-3 самых дорогих спортсменов России

28 Февр. 2020 2020-02-28T12:21:44+03:00

С 2006 году Евгений Малкин живет в США. Фото: e.malkin71geno/instagram.com

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Forbes составил рейтинг самых дорогих российских спортсменов десятилетия. Третью строчку занял воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин.

Аналитики оценили гонорары российских спортсменов за последние 10 лет. За это время уроженец Челябинской области, выступающий за американский «Питтсбург Пингвинз», заработал $94,6 млн.

— В марте 2019 года Малкин в 848-м матче в НХЛ набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах. Он стал пятым россиянином в истории, которому покорилась эта цифра. Правда, осенью 2019-го выяснилось, что за годы жизни в США Евгений успел обзавестись и американским паспортом, — пишет Forbes.

На первом месте в топе теннисистка Мария Шарапова ($197,8 млн), на втором хоккеист Александр Овечкин ($136,9 млн). Сразу после Малкина на четвертом месте стоит баскетболист Тимофей Мозгов. Венчает десятку спортсменов футболист Андрей Аршавин с доходом в 43,3 млн долларов.

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ИСТОЧНИК KP.RU