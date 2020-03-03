«Такси дешевле маршрутки»: жителей Челябинска удивляют цены на проезд

3 Март 2020 2020-03-03T04:04:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Странную ситуацию на рынке пассажирских перевозок заметили челябинцы. Напомним, скоро во многих маршрутках проезд будет стоить 28 рублей и больше. При этом в такси, кажется, цены становятся все меньше. Водители постоянно возмущаются низким тарифам, которые устанавливают компании-перевозчики. Заработать за рулем становится все труднее. Ситуация может отразиться и на общественном транспорте.

— Настало время, когда общественному транспорту надо бояться не друг друга, как конкурента, а легкового такси, которое за эти же деньги довезет пассажира до подъезда, а не до остановки, — написал администратор группы «Челябинский транспорт» в ВК и выложил пост из паблика «Подслушано в такси Челябинска».

Там водитель опубликовал скрин заказа своей поездки от ТРК «Космос» в «Парковый». Она обошлась пассажиру в 25 рублей. Справедливости ради отметим, что 50 рублей дополнительно были оплачены промокодом.

Стоимость поездки на такси в Челябинске. Фото: vk.com/v_taksi_74

Сегодня минимальная стоимость поездки на такси в Челябинске — 55 рублей.

— Вдвоем дешевле вызвать машину, чем топать до остановки и ехать на маршрутке, — пишут пользователи соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Зауралья вызывают грузовое такси, чтобы добраться до машины скорой помощи

Медики отказываются носить пациентов (подробности)

«Богиня Заправка не позволяет мне возить за такие деньги»: таксисты Челябинской области просят клиентов отменять дешевые заказы

Пассажир выложил в соцсети оригинальную переписку с водителем (читать далее)

Таксисты Челябинска возмущены: их заставляют арендовать машины поновее, чтобы возить по тарифу «Комфорт»

Водители обсуждают, возможно ли вообще заработать при таких условиях (подробнее)

«Резали колеса, угрожали»: таксисты Магнитогорска и Башкирии не могут поделить клиентов

Жалобы на коллег они пишут в соцсетях (читать)

«Хотят Мерин бизнес-класса за 85 рублей!»: пассажиры отказывают таксистам на дешевых авто

Водители Зауралья возмущаются в соцсетях (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU