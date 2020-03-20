Именитый спортсмен из Челябинска вложил деньги в модный бизнес

20 Март 2020 2020-03-20T09:03:26+03:00

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Наводящий ужас на соперников двухметровый бадминтонист-гигант Владимир Иванов, решил попробовать себя в сфере общепита и вложил деньги в модный нынче бизнес – открыл кофейню по франшизе.

Название необычное — «Surf coffee» (кофе для серфинга). Однако это становится понятным, если учесть, что серфинг — одно из любимых хобби Владимира. А еще Иванов никогда не скрывал своей любви к кулинарии, и что его друзья тоже заняты в таком «вкусном» бизнесе.

Размер вложений спортсмен не раскрывает. Мы разузнали, что франшиза «Surf coffee» предполагает первоначальные инвестиции до 1 млн рублей.

Владимир Иванов вместе с красавицей-супругой воспитывает двух детишек и продолжает играть на высоком уровне. Он один из лучших российских представителей бадминтона, победитель и призер чемпионатов Европы, участник двух Олимпиад. А недавно он стал бронзовым призером престижного коммерческого турнира в Англии. И это не единичный случай. Разумеется, на таких турнирах спортсмены получают неплохие призовые. Плюс хорошие зарплаты и премии спортсмена ТОП-уровня.

Куда еще вкладывают деньги челябинские спортсмены, — читайте в нашем обзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU