СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Магнитогорске

26 Март 2020 2020-03-26T21:30:30+03:00

Жертвами пожара стали женщина и ребёнок, ещё один малыш в тяжёлом состоянии

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Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

- В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти местных жителей, следственными органами принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), - сообщили в СК региона.

Исполняющий обязанности руководителя комитета Степан Шульга находится сейчас на месте трагедии. В оперативно-следственную группы входят следователи территориального отдела и следователи-криминалисты аппарата СК, сотрудники правоохранительных органов.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. Погибли двое – женщина и 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги, решается вопрос о его транспортировке в Челябинск.

В школе № 36 развернут штаб. Там смогут найти ночлег те, кто остался без жилья. Прибывший на место ЧП глава Магнитогорска Сергей Бердников сообщил, что погорельцы обеспечены всем необходимым.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа во время натяжки подвесного потолка.

Стали очевидцем ЧП, знаете пострадавших?

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ИСТОЧНИК KP.RU