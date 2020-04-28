2020-04-28T14:43:05+03:00
Общество

Закрытый на карантин отдел полиции в Челябинской области возобновил работу

Коронавирус нашли у шести сотрудников
Ирина ФАДЮШИНА
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Отдел «Южный» в Миассе закрыли на прошлой неделеОтдел «Южный» в Миассе закрыли на прошлой неделеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Миассе возобновил работу отдел полиции «Южный», который закрыли на карантин на прошлой неделе. Там COVID-19 подтвердился у шести сотрудников.

— В настоящее время регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, расследование уголовных дел, охрана общественного порядка на территории обслуживания, а также выполнение других служебных задач осуществляется в полном объеме, — рассказали в ГУ МВД по Челябинскй области.

Напомним, на замену сотрудников «Южного» отправили полицейских из других муниципалитетов региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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