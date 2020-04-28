Закрытый на карантин отдел полиции в Челябинской области возобновил работу
В Миассе возобновил работу отдел полиции «Южный», который закрыли на карантин на прошлой неделе. Там COVID-19 подтвердился у шести сотрудников.
— В настоящее время регистрация сообщений о преступлениях и происшествиях, расследование уголовных дел, охрана общественного порядка на территории обслуживания, а также выполнение других служебных задач осуществляется в полном объеме, — рассказали в ГУ МВД по Челябинскй области.
Напомним, на замену сотрудников «Южного» отправили полицейских из других муниципалитетов региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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