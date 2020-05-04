Роддом в Магнитогорске отдали для больных коронавирусом и пневмонией

4 Май 2020 2020-05-04T11:50:29+03:00

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В роддоме №1 в Магнитогорске будут размещать пациентов, перенесших пневмонию и коронавирусную инфекцию. Туда будут переведены те, кто начал лечение в горбольнице № 1 им. Дробышева.

— На данный момент все пациентки родильного дома №1 выписаны. Сотрудники при желании могут быть переведены в родильные дома № 2 или № 3, — рассказали в оперативном штабе Магнитогорска. — Все объемы медпомощи беременным женщинам рассчитаны и будут оказаны в ГАУЗ «Центр охраны материнства и детства».

По данным сайта Коронавирус74.рф, в Магнитогорске зафиксировано 130 случаев заболевания COVID-19. Из них 10 человек выписаны, троих отправили в другие регионы по место прописки. Один житель города Металлургов умер от COVID-19, мы собрали всю информацию о нем. Также в больнице Магнитогорска скончался врач из Брединского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU