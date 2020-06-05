2020-06-05T16:15:57+03:00
Общество

Челябинский зоозащитник рассказал Владимиру Путину о фотографах-живодерах и спасении львенка Симбы

Карен Даллакян принял участие во встрече, посвященной Дню эколога
Ирина ФАДЮШИНА
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Львенка Симбу спасли из ДагестанаЛьвенка Симбу спасли из ДагестанаФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В День эколога, 5 июня, президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с зоозащитниками и экоактивистами. В их числе был президент фонда зоозащиты «Спаси меня» Карен Даллакян.

Как ветврач из Челябинска Карен Даллакян спасал львенка Симбу в Дагестане

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— Мы были замечены благодаря спасению животных во время пандемии. Прежде всего, это история Симбы. Самая главная проблема: полиция Дагестана до сих пор не завела уголовное дело, — рассказал после эфира журналисту КП-Челябинск Карен Даллакян.

Он отметил, что скоро начнется пляжный сезон и судьба Симбы, с которым фотографировали туристов, ждет других животных. Зоозащитник также рассказал, как для спасения львенка удалось скооперировать силы аэропортов, авиакомпании и других структур. После открытия границ он надеется отправить Симбу в Африку.

Кадр с видео: live.russia.tv

Кадр с видео: live.russia.tv

Во время выступления министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин отметил, что зоозащитники не попали в общий нацплан, но деньги, необходимые для поддержки, не существенны.

Глава отметил, что каждый из выступающих говорил о своем проекте с искренней увлеченностью. Сейчас устойчивое развитие возможно только при соблюдении всех интересов.

— У нас был период освоения территорий, создания новых индустриальных центров. Решались эти задачи любой ценой. Допущенные просчеты отравляют жизнь людей и природу. Многие живет по принципу: «После нас хоть потоп», — отметил Владимир Путин.

Он также добавил: не случайно, что в числе инициатив по поправкам в Конституцию было много предложений усилить охрану окружающей среды.

Спасенный в Челябинске львенок Симба улетит жить за границу.Малыш ходит на всех четырех лапах.Ольга АНТОНОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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