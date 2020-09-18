Число зараженных COVID-19 школьников в Челябинске ежедневно растет. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Челябинской области за сутки выявили два новых случая коронавируса среди школьников. Об этом в пятницу, 18 сентября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения, озвучив суточную статистику по заболеваемости COVID-19 в регионе.

— По выявленным случаям COVID-19 по предписанию Роспотребнадзора на карантин в Челябинской области закрыт один класс, — рассказали в Минздраве.

Возраст детей, и из каких они городов, в ведомстве не уточнили.

Накануне первый заместитель губернатора Челябинской области Виктор Мамин вместе с сыном по предписанию Роспотребнадзора ушел на самоизоляцию из-за положительного теста на COVID-19 у его супруги.

Ребенок чиновника учится в одном классе с сыном главы региона Алексеем Текслером. Мальчики — учащиеся гимназии №80, где на карантин в начале сентября ушли ученики 4 класса. Один из учащихся оказался контактным по коронавирусу.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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