В Челябинске не будут переводить классы на дистант из-за коронавируса

Если у ребенка заподозрят коронавирус, школа незамедлительно изолирует его и близко контактировавших с ним детей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области решили не отправлять классы на карантин из-за случаев заболевания коронавирусом среди школьников. Изолировать будут только заболевшего ребенка и тех, кто с ним тесно контактировал. Об этом в пятницу, 11 сентября, сообщили в пресс-службе регионального Минобра.

Единый алгоритм действий по предупреждению распространения COVID-19 для медиков, педагогов и сотрудников Роспотребнадзора определили накануне. Теперь школы должны изолировать ученика от других детей, если у него заподозрили «ковид». Ребенка из учреждения забирают родители либо скорая помощь.

— Если диагноз подтверждается лабораторно, школа отстраняет от уроков обучающихся из круга близкого контакта, определяя для них индивидуальную программу обучения на период изоляции, — рассказали в Минобре. — Информация о контактных передается в поликлиники по месту проживания этих учеников. Медики в первые сутки поступления информации тестируют обучающихся. Другие дети из класса, не имевшие близкого контакта сподозхрением или выявленным коронавирусом продолжают учиться в обычном режиме.

Сегодня в суточную статистику челябинского Минздрава вошли 4 случая заражения коронавирусом среди школьников.

Минздрав Челябинской области начал дополнять статистику по коронавирусу данными о заболевших школьниках после поручения первого заместителя главы региона Ирины Гехт. Вице-губернатор возмутилась, что журналистам не предоставляют такую информацию.

В Челябинске на карантин ушли ученики 4 класса гимназии № 80, в которой учится сын губернатора Челябинской области Алексея Текслера, — один из учащихся оказался контактным. Позже директор школы прокомментировала ситуацию и заявила, что школа продолжит работу в режиме ранее принятых ограничений.

Ранее Алексей Текслер продлил до 20 сентября в регионе режим повышенной готовности по коронавирусу. А Минздрав России заявил о начале поставок в регионы первых партий вакцины для профилактики COVID-19. Когда дозы прибудут на Южный Урал точно неизвестно, но в числе первых привиться смогут медработники. Хотя специалисты еще не видели даже инструкцию к новому препарату, главный детский инфекционист Челябинской области Рафия Бабик готова привиться одной из первых.

Можно ли избежать второй волны коронавируса и как будут работать школы при новой вспышке ковид, рассказали в Роспотребнадзоре.

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