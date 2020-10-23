Сельские школы из-за небольшого числа учащихся закрывают на карантин полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Челябинской области на карантин по ОРВИ закрыты 127 классов и три школы. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в пресс-службе регионального министерства образования и науки.

— На сегодняшний день в регионе на карантин закрыты 127 классов и три сельские школы, — уточнила пресс-секретарь Минобра Челябинской области Светлана Платонова. — Это небольшие сельские образовательные учреждения: Зингельская школа в Кизильском районе, Целинная СОШ в Троицком районе и Сухарыжская начальная школа, в которой учатся всего семь человек.

При этом в Челябинской области нет ни одного класса, закрытого по предписанию Роспотребнадзора на карантин из-за заражения школьников коронавирсом. А таких учащихся в регионе за минувшие сутки, по данным Минздрава, — пять (из 129 новых зарегистрированных случаев).

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 1 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

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