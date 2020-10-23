Число зараженных коронавирусом в Челябинской области с начала пандемии перевалило за 19 тысяч. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 129 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у пятерых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 19 104. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли шесть пациентов — четыре мужчины и две женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались трое. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли 68-ми и 82-летния пенсионерки и 51-летний мужчина. 64-летний пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался от атеросклеротической болезни сердца, легочно-сердечной недостаточности, 61-летний — от острого инфаркта миокарда, гипертонической болезни, а 84-летний — от атеросклеротического кардиосклероза и гипертонической болезни.

Больничные палаты при этом покинули 111 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 14 520 человек. Под присмотром врачей остаются 3 948 зараженных.

В Минздраве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 1 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

В Челябинске возобновлена санобработка подъездов и дворов.

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