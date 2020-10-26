Из-за коронавируса приговор экс-мэру Челябинска Евгению Тефтелеву огласят в закрытом режиме

В суде Тефтелев заявил, что сильно раскаивается Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Завтра, 27 октября, в Центральном районном суде пройдет очередное заседание по делу бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева. Запланированы прения сторон, а также последнее слово экс-мэра, после чего ему, вероятно, огласят приговор.

В суде сообщили, что заседание пройдет в 15:30 закрытом режиме.

— В связи с коронавирусом в зал суда допускаются только стороны, участвующие в процессе, — рассказали в пресс-службе Центрального районного суда.

Напомним, уголовное дело Евгения Тефтелева поступило в суд 27 августа. По данным следствия, бывший градоначальник получил взятку в размере 2,5 млн рублей от руководителя строительной организации.

Деньги чиновник вымогал вместе с начальником городского управления капитального строительства, но экс-мэр заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, поэтому его дело рассматривается отдельно. На протяжении всего расследования он полностью признавал свою вину и давал показания.

На имущество и денежные средства экс-мэра наложили арест — их общая сумма составила больше 60 млн рублей. Самого Тефтелева отправили под домашний арест.

22 сентября прошло первое заседание по этому делу, однако его пришлось перенести, поскольку стороны были уведомлены менее чем за пять суток до заседания. Тогда Тефтелеву лишь продлили домашний арест до 28 февраля.

На втором заседании, прошедшем 8 октября, стали известны показания, которые Тефтелев дал против мэра Натальи Котовой и бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова. Тогда же он в подробностях рассказал, как получал взятку.

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