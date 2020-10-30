За сутки в регионе скончались семь человек с положительным тестом на COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области за сутки зарегистрированы 158 новых случаев коронавируса, в том числе COVID-19 выявили у пятерых школьников. С начала пандемии число заболевших достигло 20 113. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

За прошедшие сутки умерли семь пациентов — пять мужчин и две женщины. У всех был диагностирован COVID-19, но непосредственно от него скончались четверо. Причиной смерти остальных стали другие заболевания.

Так, от коронавируса умерли четыре пенсионера. Им было 64, 72, 74 и 86 лет.

83-летний пациент с положительным тестом на COVID-19 скончался от хронической обструктивной болезни легких, сахарного диабета, 74-летняя пенсионерка — от хронического лимфолейкоза, а причиной смерти 55-летней женщины значатся гемоторакс и шок.

Больничные палаты при этом покинули 44 пациентов, а с начала пандемии число выздоровевших от коронавируса составило 14 946 человек. Под присмотром врачей остаются 4 490 зараженных.

В Минздраве рассказали также, в каком порядке проявляются симптомы коронавируса по дням, и назвали важный отличительный признак новой инфекции.

Челябинцы жалуются, что не могут найти антибиотики и противовирусные средства. Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт рассказала, когда в аптеках закончатся перебои с лекарствами от коронавируса.

В Челябинской области режим повышенной готовности действует до 1 ноября. С 1 октября в регионе запрещено проводить спортивные мероприятия среди детей и подростков. Это связано, в том числе, с резко ухудшающейся эпидемической ситуацией в регионе. Аналогичные ограничения в регионе теперь действуют и на массовые мероприятия Минсоца и Минкульта.

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