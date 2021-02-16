Мэрия Челябинска потратит 490 млн рублей, чтобы достроить набережную реки Миасс

Фото: Юрий Латышев

Мэрия Челябинска готова потратить 490 млн рублей, чтобы достроить набережную реки Миасс от улицы Кирова до улицы Пушкина. Аукцион разместили на сайте госзакупок, поэтому желающие подрядчики могут заявляться на конкурс до 11 марта. Согласно документам, все работы нужно будет выполнить до 20 августа 2021 года, а уже 30 августа — ввести объект в эксплуатацию.

Одними из самых дорогих МАФов новой набережной являются некий «комплекс пирамид» за 14,5 млн рублей и корабль-платформа за 15 млн рублей. Также там установят мобильную сцену с подиумом за 11 млн рублей.

О поисках нового подрядчика для набережной мэр Наталья Котова говорила еще в январе на пресс-конференции по итогам 2020 года. Она не исключила вероятности, что компания, сорвавшая сроки строительства, захочет снова поучаствовать в конкурсе.

Набережная является одним из самых многострадальных проектов Челябинска. Изначально ее хотели открыть 15 декабря 2020 года, но с самого начала все пошло наперекосяк. Пока подрядчик готовился к работе, мэрия заплатила часть денег по контракту другой компании, тем самым отдав проект им. Потом во время строительства обнаружили древнюю подпорную стену, из-за чего тоже пришлось приостановить работы.

Под конец 2020 года делами заинтересовалась прокуратура и сделала виноватой администрацию города. Позже губернатор региона Алексей Текслер заявил, что набережную достроят в 2021 году.

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