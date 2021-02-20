В Челябинске на берегу Шершней построят элитный дом

Шершневское водохранилище — излюбленное место отдыха горожан Фото: Сергей ГРУШАКОВ

В поселке АМЗ, на берегу водохранилища планируется построить 8-этажный жилой комплекс премиум-класса. Эскиза пока нет, зато известно название — The One. Об этом рассказали на презентации новостроек, организованной ГП «Компаньон».

— Наверняка будут опасения, связанные с пробками у «Кольца» на Мебельной. Понимаете, пробки — это в Москве. Я был в столице в выходные, попал в снегопад. Я всегда провожу по шесть встреч, москвичи по две. В этот раз сконцентрировался на одной встрече и сказал: «Все». Вот там пробки, — отметил председатель совета директоров ГП «Компаньон» Арсен Унанян.

В доме будут высокие потолки и панорамные окна в пол. В планах застройщика также сделать на территории комплекса ресторан и термальный бассейн. Указанный срок реализации проекта — четвертый квартал 2022 года, но он пока приблизительный. Застройщик — известная на Южном Урале компания «Икар».

The One будет располагаться на улице Кузнецова. Фото предоставлено ГП «Компаньон»

ЧТО ЕЩЕ ПОСТРОЯТ В ЧЕЛЯБИНСКЕ?

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