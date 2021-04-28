В суд передали дело мужчины, обвиняемого во взрыве газа в Магнитогорске

В огне оказались несколько квартир на разных этажах Фото: Чёрное&Белое Магнитогорск / vk.com

В Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска Челябинской области поступило дело мужчины, который обвиняется во взрыве газа в доме № 19 по улице Доменщиков. Информацию об этом подтвердили в суде.

— Дело поступило в суд, оно обрабатывается, — рассказали в пресс-службе Орджоникидзевского районного суда. — Заседание пока не назначено, информация будет позже.

Отвечать перед судом будет 45-летний мужчина, который принес в дом газовый баллон, чтобы сделать натяжной потолок. Он также является дядей погибших детей. Его обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

Взрыв в пятиэтажном доме в Магнитогорске произошел вечером 26 марта на улице Доменщиков,19. Сначала очевидцы услышали сильный хлопок, а затем увидели пожар.

Известно, что огонь вспыхнул в квартире на втором этаже, затем перекинулся на другие и перешел на третий этаж.

Из подъезда эвакуировали 31 человека. На месте погибли двое – женщина, которая жила в соседней квартире и была прикованной к кровати, а также 14-летний ребёнок. Полугодовалый малыш получил сильные ожоги и позже скончался в больнице.

Предварительной причиной пожара стал взрыв газа.

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели женщины и ребёнка в результате пожара в Магнитогорске.

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