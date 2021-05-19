Владимиру Путину рассказали о планах на трамвайное метро в Челябинске

В Челябинске построено более 8 км. выработок на глубине от 15 до 45 метров. Фото: chelmetro.ru

На совещании при президенте России члены правительства обсудили реализацию положений Послания Федеральному Собранию. В частности, речь шла о развитии регионов посредством нового финансового механизма — инфраструктурных кредитов.

В Челябинске завершится-таки тридцатилетняя история метрополитена. С помощью инфраструктурных кредитов мы получим подземку, сопряженную с трамвайной сетью.

В феврале в нашем городе побывал вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин. Вместе с губернатором Алексеем Текслером он спускался в тоннель стройки. На сегодняшнем совещании при президенте Хуснуллин напомнил кратко историю метро на Южном Урале и объяснил, почему недодел невыгодно закапывать.

— Мы за эти дни уже очень детально отработали этот проект с Челябинской областью. В Челябинск сам выехал лично, посмотрел метро, было Ваше поручение по нему разобраться. Много лет назад начали строить, и стояла развилка: либо сейчас достроить (что очень дорого), либо сейчас его ликвидировать (что тоже дорого, порядка 10 млрд). И мы нашли хорошее решение, как использовать часть линии метро для развития трамваев.

Как пояснил Хуснуллин, центральная часть города начинает «работать» по проложенным тоннелям, а далее вагоны метротрамвая выйдут наружу и интегрируются в трамвайную сеть.

— Это решение нам даст, во-первых, развитие центра города, развитие комплексного развития территории, несколько новых проектов, привлечение инвестиций в жилье, в создание рабочих мест. Проект практически готов, мы его можем запускать, буквально детали дорабатываем, — сказал вице-премьер.

Напомним, челябинский метрополитен уже много лет не дает покоя ни жителям, ни властям. Его строительство заморозилось, но регулярно тратятся миллионы рублей на то, чтобы поддерживать готовые участки в хорошем состоянии. При этом, в январе прошлого года сообщалось, что метрополитена в городе все-таки не будет, а достроят лишь один участок, но в декабре министр дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Алексей Нечаев заявил, что проект возможно реализовать при поддержке федерального бюджета. Вопрос решился только после вмешательства президента России.

Пока единственный город России, где есть метротрамвай — это Волгоград. Это скоростная ветка, у которой шесть станций под землей и 12 наземных.

— Под землей он едет в тоннеле, где никаких препятствий, поэтому быстрее, без пробок. Практически всегда можно рассчитать время в пути. А трамваи самые обычные, есть даже старые чешские, но большинство современные. Подземные станции похожи на метро, только из тоннеля выезжает не поезд, а трамвай. Стоит на три рубля дороже остального городского транспорта. Туристы пользуются, потому что это интересно и до всех достопримечательностей можно доехать — до Мамаева кургана, нового стадиона, музея-панорамы Сталинградской битвы. Быстро, а летом под землей еще и прохладно, — рассказала наша коллега, редактор КП-Волгоград Екатерина Симохина.

Волгоградский метротрам работает с 1984 года. Причем, три станции открыли в 2011 году — их строили 25 лет. И хотят строить еще.

КОММЕНТАРИЙ

— Метротрам — это неофициальное название, которое используется в Волгограде. Мы привыкли, что есть трамвай и метро (как в Москве, как в Екатеринбурге). Наилучшее решение лежит посредине. Можно использовать не классические тяжелые метро-вагоны, а более легкий подвижной состав. Там и требования ниже, чем к метрополитену, — рассказал радио «Комсомольская правда» (95,3 FM в Челябинске) директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских.

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