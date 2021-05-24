В Челябинской области подросток пригрозил, что придет в школу с оружием

Звонок поступил на 112 Фото: АННА ВОЛКОВА

В Миассе Челябинской области ученик школы №9 позвонил на 112 в Единую дежурно-диспетчерскую службу и рассказал, что хочет прийти в школу с оружием. Информацию об этом КП-Челябинск подтвердили в мэрии города.

— 23 мая звонок поступил в ЕДДС, сотрудники которой, следуя инструкциям, уведомили полицию. Официально полиция пока не направила материалы ни в школу, ни в комиссию по делам несовершеннолетних, — сообщила КП-Челябинск помощник главы Миасского городского округа Марина Рыкалина.

По ее словам, подросток установлен, с ним работают сотрудники полиции. Известно, что ему не больше 14 лет.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области от комментариев воздержались.

Напомним, 20 мая в челябинской гимназии № 23 начался переполох из-за шестиклассницы с пневматическим пистолетом. Ее увидели в стенах школы, а позже на место происшествия приехали силовики и бригада скорой помощи. Со слов полиции, девочка взяла оружие у охранника, чтобы сфотографироваться. Что известно о шестикласснице — читайте в нашем материале.

Насколько оборудованы школы в Челябинской области металлоискателями, тревожными кнопками и другими средствами защиты — в нашей публикации. 11 мая усилить меры безопасности поручил и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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