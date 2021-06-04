Водителя Nissan, насмерть сбившего женщину в Челябинске, оставили под арестом

Фото: ГИБДД, achnov / vk.com

Центральный районный суд продлил меру пресечения Евгению Стюрину, который на своем Nissan насмерть сбил женщину в Челябинске. Ранее его до 7 июня отправляли в СИЗО — там он пробудет еще два месяца.

— Заседание прошло в конце мая, Стюрин пробудет в СИЗО до конца июля, — уточнили в Центральном районном суде.

При этом уточняется, что адвокаты не согласны с таким решением — его будут обжаловать в Челябинском областном суде.

Напомним, 29 марта Евгений Стюрин ехал пьяным за рулем, насмерть сбил женщину, протащил ее на капоте и скрылся с места ДТП. Несмотря на все обстоятельства, Центральный районный суд отправил его под домашний арест. Решение возмутило не только общественность, но и прокуратуру. Надзорное ведомство собрало много любопытной информации о лихаче и подало на апелляцию. В результате областной суд принял решение поместить Стюрина в СИЗО. На том заседании он попросил прощения у сестры погибшей, также было озвучено много интересной информации. Подробности из зала суда — в нашем материале.

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