Раскритиковал аренду электросамокатов: челябинский замминистра получил предостережение от УФАС за пост в соцсетях

В последнее время шеринг самокатов в Челябинске обсуждается общественностью в негативном ключе Фото: Кирилл САДЫКОВ

УФАС выдало предостережение заместителю министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александру Егорову за пост в соцсетях с критикой аренды электросамокатов. Сотрудники антимопопольного ведомства посчитали, что чиновник своим сообщением мог повлиять на рынок услуг в этой сфере.

— Публичные высказывания о потенциальной невозможности выхода на рынок хозяйствующих субъектов по осуществлению шеринга электросамогатов без соответствующих согласований с органами власти Челябинской области могут привести к созданию дискриминационных условий на указанном рынке и изменению намерений потенциальных игроков на рынке оказывать подобные услуги, — сообщили в пресс-службе челябинского УФАС. — Более того, действующим законодательством не предусмотрен порядок согласования осуществления деятельности по предоставлению самокатов в аренду с органами власти и иными организациями.

Сообщение, о котором идет речь, Егоров написал в своем Telegram-канале чата «Городской среды и транспорта». Одна из жительниц Челябинска заявила, что предприниматели, которые занимаются шерингом электросамокатов, обязаны сами создавать свои парковки, а не захватывать чужие. Чиновник, в свою очередь, согласился с этим утверждением.

— Согласен с вами! Они не оч правильно зашли в город. Если Вуш выступал на инвестсовете несколько раз, со всеми все согласовал, подписал соглашение о сотрудничестве. То урент влез самовольно, договорившись на мелком уровне с кем-то в районе (орфография автора сохранена), — написал замминистра дорожного хозяйства и транспорта региона в Telegram.

Отметим, что сам Егоров на сообщения корреспондента КП-Челябинск не ответил.

Напомним, в последнее время шеринг самокатов часто мелькает в заголовках СМИ, и не в самом положительном ключе. Люди жалуются на неадекватных гонщиков, которые носятся по городу, не обходится и без травм. Первый аварийный случай произошел, когда мужчина попал под колеса автомобиля на пешеходном переходе, а в парке Гагарина пара сбила пятилетнего ребенка, которому позже пришлось делать операцию на ноге и вставлять спицы. После этого в парке ограничили скорость движения электросамокатов.

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