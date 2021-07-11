Восстановить паспорт, права и получить матпомощь: куда обращаться погорельцам Челябинской области

Погорельцам помогут восстановить документы и получить матпомощь. Фото: администрация Карталинского района/vk.com, ГИБДД по Челябинской области

Жителям Челябинской области, пострадавшим от пожаров, помогут восстановить утраченные документы. Также в Джабыке и Карталах начался прием документов на единовременную материальную помощь — уже принято 52 заявления.

ВОССТАНОВИТЬ ПАСПОРТ

Если вы потеряли паспорт или он сгорел на пожаре в Джабыке и Запасном Челябинской области, то по вопросам восстановления документа можно обратиться в ГУ МВД по телефонам 8 (351) 239-09-65 (горячая линия), 239-08-08, 239-10-55, 8-999-371-26-81.

Подразделение по вопросам миграции МО МВД России «Карталинский» 8 (3513) 32-04-87, 32-05-21.

В ГИБДД и полиции помогут восстановить документы. Фото: ГИБДД по Челябинской области/vk.com

ВОССТАНОВИТЬ ПРАВА И ДОКУМЕНТЫ НА МАШИНУ

— Сотрудниками Госавтоинспекции организована для пострадавшего населения, без оплаты государственной пошлины, выдача документов: водительских удостоверений и документов на транспортные средства, — сообщили в ГИБДД по Челябинской области.

Работает два пункта выдачи документов — в помещениях участковых пунктах полиции п. Еленинка (телефон: +7 951 445-02-11) и п. Новокаолиновый (телефоны: +7 919 301-19-02, 2-23-02;)

А также в Карталах по улице Славы, 15 Б, каб. №7. Прием граждан организован в будни и выходные дни. При необходимости круглосуточно можно обратиться к врио начальника РЭО ГИБДД МО МВД России «Карталинский» Торшину Алексею Николаевичу по телефону 8-902-891-64-43.

Заявления на матпомощь подали 52 человека. Фото: администрация Карталинского района/vk.com

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА МАТЕРИАЛЬНУЮ ПОМОЩЬ

В поселке Джабык начали принимать документы на матпомощь от погорельцев Джабыка и Запасное. Всем погорельцам села Джабык и Запасный — 10 тыс. рублей. В случае частичной утраты имущества — 50 тыс. рублей, полной — 100 тыс. рублей.

Обратившимся необходимо подать только паспорта всех проживающих, заполнить заявление и предоставить номер счета, сообщают в администрации Карталинского района. Пока поступили заявления от 52 человек.

Пострадавшие граждане, которые территориально находятся ближе к г. Карталы, могут обратиться для подачи заявления в УСЗН по адресу: г. Карталы, ул.Калмыкова, 4. тел.8(35133) 5-60-04

На территории Карталинского района работает телефон горячей линии: 8 (351 33) 5-59-91.

Горячая линия МЧС 8 (351) 239-99-99.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все новости о лесных пожарах в Челябинской области — в онлайн-трансляции.

Названа предположительная причина пожаров в лесах Челябинской области

На юге Челябинской области потушили открытый огонь.

Огневой шторм не потушить, поэтому защищали дома: в МЧС России рассказали, сколько зданий уберегли от пожара в Челябинской области.

Лесные пожары в Челябинской области, последние новости на 11 июля 2021: один погибший, 18 пострадавших и выплаты погорельцам.

Дома сгорели дотла, земля вокруг выжжена: фото последствий лесных пожаров из поселка Джабык Челябинской области.

«Там ничего не осталось»: жители сгоревших поселков Челябинской области рассказали, как спасались от огня.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru