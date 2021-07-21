В Челябинской области уничтоженные огнем дома восстановят до холодов

Губернатор Челябинской области выступил на совещании при президенте России. Фото: gubernator74.ru

В среду, 21 июля, на совещании президента России Владимира Путина с Правительством одной из центральных тем стал вопрос лесных пожаров, охвативших страну.

— С неблагоприятной погодой столкнулись практически все регионы нашей страны. Затяжная жара, так называемые сухие грозы и отсутствие дождей — все это всегда провоцирует природные пожары. В этом году вряд ли было возможно избежать этой беды вообще. В ряде регионов сумели быстро отреагировать на начало пожаров и ликвидировать большую часть возгораний.

С докладом о ситуации в Челябинской области выступил губернатор Челябинской области. Первые дни борьбы с пожарами Алексей Текслер работал на юге региона. До выезда в Карталинский район ночь накануне держал связь с местными главами, МЧС.

— Я был на месте, видел стихию. К сожалению, не удалось сдержать огонь в поселке Джабык, где он зашел на территорию в шести местах и станционном поселке Запасное, где дома загорались от пламени верхового пожара. Сгорело 78 строений, включая жилые дома, дачи, хозпостройки. При разборе завалов обнаружен погибший. Ведутся следственные действия. 12 июля пожар был ликвидирован на 14 тыс. га. В тушении участвовали 632 человека, 142 единицы техники, включая три воздушных судна МЧС России. Сейчас в регионе пожаров нет, — доложил Текслер.

Губернатор сообщил, что 9 июля в области введен режим ЧС. Было эвакуировано 350 человек, включая детей из лагеря «Роднички». Глава региона поблагодарил президента за внимание к детям. 102 ребенка отдыхают в детском центре «Смена» в Анапе и в «Артеке» в Крыму.

— Жителям Джабыка и Запасного выплачено единовременное пособие по 10 тыс. руб. на неотложные нужды; оказывается материальная помощь: 50 и 100 тыс. руб. в связи частичной и полной утратой имущества. Вы поручали максимально быстро организовать восстановление пострадавших домов и инфраструктуры. Докладываю: инфраструктура восстановлена.

В субботу, 17 июля, губернатор работал в Джабыке и Запасном, встречался с жителями. Первые 19 домов накануне переданы в стройку, работы начались.

— Поставлена задача до октября завершить стройку. Все вопросы по социальной поддержке пострадавших и восстановлению жилья находятся на моем постоянном личном контроле, — сказал Текслер.

Губернатор обратил внимание на проблемы по недостатку финансирования лесхозов и кадровый вопрос.

Президент распорядился администрации и правительству РФ оказать необходимую помощь региону.

— Нужно обязательно довести до конца все вопросы, связанные с поддержкой пострадавших. Имеются ввиду выплаты, своевременное возведение новых жилых строений. Нужно постараться это сделать до холодов, — подчеркнул глава государства.

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