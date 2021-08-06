Текслер подвел итоги рабочей поездки Путина в Челябинскую область

Алексей Текслер подвел итоги рабочей поездки президента страны в Челябинскую область. Фото: kremlin.ru/

Итоги рабочей поездки президента страны Владимира Путина губернатор Алексей Текслер подвел за полночь, 7 августа.

Глава региона выделил несколько блоков работы в программе президента. Первый касался ликвидаций последствий пожара, который был в июле в Джабык-Карагайском бору. Президент облетел территорию; губернатор доложил о том, как идет восстановление жилья. Проговорили сроки, и президент особое внимание акцентировал на оказании всесторонней помощи жителям пострадавших районов.

— Мы начали строительство жилья для пострадавших: дома будут построены до 1 октября, большинство — до 15 сентября. Говорили о необходимости восстановления лесов. Я доложил, что мы приняли решение обратить внимание на территорию, которая пострадала. В Джабыке построим ФОК. Я попросил президента оказать финансовую помощь региону для перевода из щебня в асфальт дорогу Париж — Джабык, — сказал губернатор.

Кроме того, на совещании обсудили вопрос о мерах эффективного противодействия лесным пожарам; говорили об изменении методик и выделении средств. Принятые решения позволят всем регионам усилить управление лесами в регионах. По решению губернатора Алексея Текслера в области будет усилена противопожарная служба: будет закуплена новая техника, появятся новые пожарные депо.

В ходе двусторонней встречи губернатор доложил президенту о социально-экономическом развитии области: в сфере образования, науки, здравоохранения, экологии.

— Президент высоко оценил работу в регионе. Я поблагодарил президента за решение по достройке метро; доложили о планах по дорожному строительству и реконструкции аэропорта в Магнитогорске. Президент пожелал нам успехов. Уверен, полученный позитивный импульс позволит нам еще эффективнее работать, — резюмировал глава области.

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