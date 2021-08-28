Динамика есть, но работы еще много: Текслер подытожил поездку в Миасс

Губернатор оставил автограф на мурале в Миассе. Фото: miasskiy.ru

Рабочая поездка Алексея Текслера в Миасс завершилась. Губернатор отметил, что горожане видят перемены к лучшему — по благоустройству, дорогам, общественному транспорту. Однако работы еще много.

Подытоживая визит, глава области обозначил главные задачи. По каждой из них, как подчеркнул Текслер, намечены определенные решения.

— Я побывал в одной из школ, посмотрел готовность. В этом же районе, на Машгородке, мы строим школу, она в начале следующего года будет готова. Проект интересный, будем его тиражировать. Это школа вместе с детским садом и большим спортивным ядром. В каждом развивающемся микрорайоне Миасса или другого города должны появляться школы и детсады. Это ровно то, на чем я настаиваю: каждый глава должен заниматься этой работой, — сказал губернатор.

Благоустройство: Миасс стал одним из городов-участников фестиваля «Наш MURAL». Глава региона поддерживает уличное искусство, и сегодня на фасаде многоэтажки по ул. Колесова с помощью трафарета и баллончика с краской Алексей Текслер оставил на рисунке название фестиваля. Областной фестиваль, кстати, продолжится.

По государственно-частному партнерству, сообщил глава области, в Миассе появится ледовый дворец. В прошлом году в городе появился первый крытый лед, и в 2022 году начнется стройка еще одной арены на стадионе «Труд». На Машгородке построят современный ледовый дворец.

Обновляется парк общественного транспорта: в первую очередь, троллейбусного. В течение нескольких лет, подчеркнул Алексей Текслер, в Миассе станет существенно больше троллейбусов и автобусов. «Чтобы максимально уйти от маршруток и чтобы сориентировать людей на городской транспорт — современный, комфортный», — пояснил губернатор.

Большие планы по дорогам: вокруг Миасса и в городе. Финансирование этой задачи увеличивается год от года. По всем новым востребованным проектам будет помощь.

Экономика: завод крупнопанельного домостроения переориентируется на монолит и современные железобетонные изделия разных типов, чтобы у архитекторов был выбор вариантов.

Экология: судьба жемчужины, озера Тургояк, — отдельное направление в работе губернатора. Нужен баланс: чтобы и туристы приезжали, и сохранялось бы экологическое благополучие. У прибрежной инфраструктуры должны быть современные очистные — этого не хватает сложившейся застройке.

— Мы должны сделать город максимально комфортным, чтобы здесь хотелось жить, учиться, работать. Финальной точкой поездки стала встреча со свадебным кортежем: я пожелал молодым счастья, любви, побольше деток. На мой взгляд, получился символический момент, — сказал глава области.

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