Облсуд оставил в СИЗО бывшего вице-мэра Челябинска Олега Извекова

Олег Извеков обвиняется в получении взятки на сумму в 450 тыс. рублей. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Обвиняемый в получении взятки бывший вице-мэр Челябинска Олег Извеков будет и дальше находиться в СИЗО. Сегодня, 18 августа, областной суд в апелляционном порядке отказал изменять меру пресечения экс-чиновнику. Таким образом Извеков пробудет под стражей до 17 октября.

В ходе судебного заседания сторона защиты наставила на том, что оснований для задержания Извекова нет, поскольку тот уже признал свою вину. Также адвокат просил учесть тот факт, что на иждивении у обвиняемого находится трое малолетних детей.

Напомним, заместителя главы Челябинска Олега Извекова задержали днем 18 февраля. По версии следствия он получил взятку в крупном размере от директора компании «Суворов АйТи» Вячеслава Бежина, проходящего по делу проходит как подозреваемый. Речь идет о 450 тыс. рублей, которые Извеков получил за контракт на поставку тепловизоров в МФЦ Челябинска по улице Труда.19 февраля Извекову избрали меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Но в апреле экс-чиновнику снова продлили арест.

В администрации Челябинска Извекову предложили написать заявление об уходе, но он отказался. Супруга чиновника рассказала, в каких условиях он содержится в СИЗО.

В своей работе на посту вице-мэра Олег Извеков запомнился продвижением цифровых технологий — проекта «Умный город». Например, в январе в Челябинске запустили интеллектуальное освещение. Мы собрали факты из биографии Олега Извекова. А вот как отреагировали в мэрии на его задержание.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru