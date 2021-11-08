Челябинцы задумались о ревакцинации после сбоев с QR-кодами

Непонятно чего горожане боятся больше - заболеть или остаться без кода Фото: Кирилл САДЫКОВ

После сегодняшнего сбоя с QR-кодами, когда он аннулировался у тех, кто прививался больше полугода, а у остальных сократился срок его действия, челябинцы задумались об ускоренной ревакцинации. Рассказываем, можно ли делать повторную прививку раньше срока.

— И у меня, и у мужа сегодня перестал работать код. Мы прививались в начале марта, хотели ревакцинироваться позже, ведь сертификат действует год. Но сейчас думаем, сделать это раньше. А то на самом деле сократят сроки действия QR-кодов до полугода, начнутся очереди — все побегут в пункты. Ведь без кода сейчас никуда — ни на работу, ни в магазин, — говорит челябинка Светлана.

Некоторые уже перешлю от слов к действиям.

— Утром прочитала об этом в новостях, проверила свой QR-код — не действителен. Вакцинировалась семь месяцев назад. На Госуслугах подала жалобу, получила временный QR-код на две недели, — рассказала челябинка Марина. — По дороге на работу заехала в «Юность» на ревакцинацию.

Ранее главный врач челябинского областного центра медицинской профилактики Ольга Агеева разъясняла «Комсомолке», почему нужно ревакцинироваться через полгода:

— Сейчас мы просим ревакцинироваться через 6 месяцев. Возможно, со временем, когда заболеваемость будет не такой высокой, мы перейдем на иную периодичность. И, может, это станет такой же историей, как с гриппом, когда мы раз в год будем планово вакцинироваться, чтобы в эпидсезон избежать повторного заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Кстати, в Челябинской области вакцину «Спутник Лайт» теперь делают исключительно тем, кто ревакцинируется. Такие рекомендации дал федеральный минздрав.

Как же быть тем, кто переболел коронавирусом — когда делать прививку? В конце октября южноуральцы жаловались, что в поликлиниках отговаривают от вакцинации тех, кто переболел ковидом совсем недавно и имеет высокий титр антител. Тогда вице-губернатор Ирина Гехт назвала это преступлением и распорядилась провести беседу с медперсоналом. А минздраве добавили, что наличие и отсутствие антител — не противопоказание для вакцинации, даже если с момента болезни прошло меньше 6 месяцев.

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