За главу челябинского отделения ПФР, который находится под следствием, будет подписывать документы его зам

Светлана Киселева. Фото: ОПФР по Челябинской области

Виктор Чернобровин, обвиняемый в получении взятки, остается главой челябинского отделения Пенсионного фонда России до тех пор, пока нет решения суда. На это время право финансовой подписи получила его заместитель Светлана Киселева.

В Едином госреестре юридических лиц Светлана Киселева значится в статусе заместителя руководителя с 6 декабря 2021 года. Как отмечают в ПФР, она не является исполняющим обязанности управляющего.

Напомним, Виктора Чернобровина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда. Сейчас Виктор Чернобровин находится под домашним арестом. Мера пресечения будет действовать как минимум до 12 февраля 2022 года.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

Сначала руководителя ПФР поместили под стражу. Виктор Чернобровин обжаловал это решение. Чиновник просил отпустить себя под домашний арест. Во время судебного заседания Виктор Чернобровин жаловался на плохое самочувствие, проблемы с сердцем и давлением. Изначально суд отказался смягчать меру пресечения, но 20 сентября руководителя ПФР все же выпустили из СИЗО.

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