Челябинский облсуд признал законным обыски у дочери главы регионального отделения ПФР

Виктор Чернобровин. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Челябинский областной суд в пятницу, 21 января, оставил без изменений постановление первой инстанции о проведении обысков в жилых помещениях и недостроенных зданиях, которые принадлежат дочери главы регионального отделения ПФР Виктора Чернобровина, обвиняемого в получении взятки. Об этом сообщили в пресс-службе облсуда.

— Жалоба адвоката на действия следователя по производству обыска жилых помещений и недостроенных зданий, принадлежащих дочери бывшего управляющего Челябинского областного отделения Пенсионного фонда России Виктора Чернобровина, расположенных в поселке Старокамышинск на территории бывшей базы отдыха «Берёзка», была оставлена без удовлетворения, — сообщили в суде.

Виктора Чернобровина обвиняют в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он получил 26 млн рублей от представителя охранной компании. За деньги чиновник обещал посодействовать в заключении контракта на охрану территориальных подразделений Пенсионного фонда.

По делу о взятках также задержали замглавы областного отделения ПФР Александра Орехова и начальника административно-хозяйственного отдела Рудольфа Зайцева.

Сначала руководителя ПФР поместили под стражу. Виктор Чернобровин обжаловал это решение. Чиновник просил отпустить себя под домашний арест. Во время судебного заседания Виктор Чернобровин жаловался на плохое самочувствие, проблемы с сердцем и давлением. Изначально суд отказался смягчать меру пресечения, но 20 сентября руководителя ПФР все же выпустили из СИЗО и поместили под домашний арест.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru