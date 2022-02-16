Вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал достроить метро в Челябинске, чтобы не было «техногенной катастрофы»

Если метро закапывать - нужно 10 млрд рублей. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Решение по метро в Челябинске принято. Как заявил 16 февраля в ходе правительственного часа в Госдуме вице-премьер Марат Хуснуллин, достраивать его хоть и дорого и нецелесообразно, но нужно, чтобы избежать «техногенной катастрофы».

По мнению Марата Хуснуллина, строить метро в городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, есть смысл, если оно перевозит в час пик больше 20 тысяч пассажиров.

Инфографика: Сергей Зверев

— В другом случае это экономически невыгодно и нецелесообразно, — сказал Хуснуллин.

Он добавил, метро в Челябинске будет достроено — если не строить, то понадобится 10 млрд рублей, чтобы его закопать. А если этого не сделать, будет техногенная катастрофа.

О том, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир Путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию, а затем и во время прямой линии. Что думает об этом известный городской эксперт по транспорту, — в нашем материале.

Проект будущего метротрамвая презентовал в мае губернатор Алексей Текслер. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

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