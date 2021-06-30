«Об этом можно было только мечтать»: транспортный эксперт о реакции Путина на вопрос о метро в Челябинске

История с метро-долгостроем в очередной раз прогремела на всю страну Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Заявление президента о том, что на строительство метро «деньги у нас есть» стало принципиально важным в судьбе главного челябинского долгостроя, считает транспортный эксперт. Напомним, во время прямой линии челябинка Наталья Скорынина попросила президента повлиять на ситуацию с общественным транспортом в городе.

— Так уже повлиял. Владимир Владимирович ответил, что деньги есть. Что еще нужно от президента? Об этом можно было только мечтать и вот оно свершилось: президент страны говорит, что деньги на создание системы современного рельсового транспорта в Челябинска у страны есть, — отмечает директор челябинского аналитического агентства «Интро — Н», транспортный эксперт Дмитрий Чудиновских.

Эксперт отмечает: идея объединить метро с наземной рельсовой сетью появилась еще в конце «нулевых».

— Больше десятилетия это идея обсуждалась на разных уровнях, но не находила официального признания и поддержки. С приходом Алексея Леонидовича Текслера на пост губернатора вопрос стал системно решаться. Самый сложная часть — это источник финансирования. Собственных средств города и региона на реализацию недостаточно. Президент за последнее время уже дважды сказал, что федеральный центр поддержит челябинский проект. Какой будет объединенная система, губернатор Челябинской области рассказал в ходе презентации проекта в мае.

Сейчас ведутся геологические изыскания, впереди масштабный этап инженерных расчетов. Только проектные работы обойдутся в сотни миллионов рублей.

У будущего метротрама будет три ветки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, проект будущего метротрамвая Алексей Текслер презентовал в мае. Встреча с журналистами прошла на станции «Комсомольская» — самая готовая, построено 40% задуманного. Тогда глава региона озвучил цену вопроса: проект достройки оценивается в 45 млрд руб. Средства обеспечит новый финансовый механизм — инфраструктурные кредиты. Для сравнения: прокладка метро в классическом виде обойдется в 100 млрд руб. Засыпка метро — 10 млрд руб. Познакомиться со схемой будущего метро можно по ссылке.

О то, чтобы достроить челябинском метро всерьез заговорили после того, как Владимир путин затронул эту тему на послании Федеральному Собранию.

Метро в Челябинске — пожалуй один из самых старых и дорогих долгостроев. Его начали строить в 1992 года. За это время выросло не одно поколение, которое мечтает на нем покататься. Смотрим, какие проекты предлагались ранее.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы пообщались с автором вопроса о метро Натальей Скорыниной. Женщина рассказала, какие проблемы на сама деле хотела поднять на прямой линии с президентом. А теперь знакомые звонят и говорят: «Ну ты, блин, задала вопрос про метро».

А вот как прокомментировал заявление президента о завершении метро в Челябинске прокомментировал губернатор Алексей Текслер.

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