В Челябинской области завели уголовное дело о халатности из-за покусанной стаей собак 11-летней девочки

Стая напала на девочку, когда она шла в школу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Челябинской области после проверки возбудили уголовное дело о халатности, которую допустили сотрудники администрации Коркинского района, отвечающие за деятельность по обращению с животными. Следователи сейчас устанавливают работников, по чьей вине сегодня утром на девочку напала стая собак.

— Расследование взято на контроль руководителем следственного управления, — сообщили в СКР по Челябинской области.

Инфографика: Сергей Зверев

Стая собак напала на 11-летнюю девочку возле дома № 5 по улице Керамиков в Коркино, когда она шла в школу. Школьница получила травмы головы и тела, а инцидентом заинтересовалась прокуратура. Напомним, стая собак напала на школьницу сегодня. Все произошло возле дома № 5 по улице Керамиков в Коркино. Девочка получила травмы головы и тела, а инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Как сообщили КП-Челябинск в региональном минздраве, сначала ребенка осмотрели в местной больнице, а потом санитарным транспортом доставили в детскую областную больницу, где прооперировали.

Это уже далеко не первый случай нападения бездомных собак в Челябинское области. В феврале зафиксировали уже как минимум четыре случая, когда псы набрасывались на детей. Сначала это случилось с восьмилетним мальчиком в СНТ «Садовод-любитель №1», потом в поселке Федоровка — собака искусала лицо семилетнему ребенку, а через пару дней от нападения пострадал и 12-летний школьник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

От 100 голов и выше: почему система отлова собак в Челябинске не работает

«Можно расстрелять всех, но придет новая стая»: зоозащитница рассказала, на что тратятся миллионы в борьбе с одичавшими собаками

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru