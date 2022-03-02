Антимонопольная служба пристальнее будет следить за ценами на продукты в Челябинской области

Сдерживать цены будут на ряд продуктов Фото: Анна ВОЛКОВА

ФАС поручила активнее следить за ценами на продукты в Челябинской области — от производителя до торговой сети, чтобы если что «поймать» тех, кто их завышает. Отчитываться местные антимонопольщики будут и если какой-то товар на полках закончился. Также с 1 марта «Магнит» ограничил наценки на молоко, хлеб, сахар, овощи «борщевого набора» до 5%. «Ашан» вводит эту меру с 3 марта.

— Ограничение торговых наценок на социально значимые продукты позволит повысить доступность продовольственных товаров для граждан, — считают в ведомстве, но добавляют: решение для торговых сетей — добровольное.

Что происходит с ценами на продукты, лекарства, технику и строительные материалы — читайте в материалах КП-Челябинск.

Между тем, южноуральцы уже жалуются губернатору Алексею Текслеру на повышение цен.

— Цены в Пятерочках, Ашанах на социальное значимые продукты на 5%. А как же деревни, особенно отдаленные как там быть, там цены на процентов 50-70 дороже города, кто там за ценами будет смотреть?, — пишет Елена в сообществе «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!».

— А что у нас с ценами? Они взлетели со скоростью света! Бытовая техника на 30%. Продукты тоже. Одежда в магазинах вчера была по одной цене, сегодня зашла, уже подорожала на энную сумму. Что творится? Я понимаю, новый завоз и новые бы цены. А запчасти? Вы посмотрите, что творится . Вчера деталь стоила 15тыс. Сегодня 25тыс. С ума что ли все посходили? Пенсию подняли на 8,6% зарплаты ни какие. А цены всё выше и выше... Или что? Кода отменили, решили цены поднять? Народ сейчас повалит и всё будет скупать? Объясните пожалуйста, что творится? — пишет анонимный пользователь в «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!»

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