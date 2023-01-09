Миндортранс посоветовал жителям Челябинской области пересесть на ж/д транспорт в связи с морозами

Добраться до Екатеринбурга можно на «Орлане» Фото: Ирина ФАДЮШИНА

Аномальные морозы в Челябинской области ожидаются сегодня и завтра. Дорожные подрядчики готовы не только оперативно устранять последствия разгула стихии, но и помогать автомобилистам, попавшим в беду.

— У нас в каждом муниципальном образовании есть пункты подрядных организаций, — рассказал министр транспорта Челябинской области Алексей Нечаев на радио «Комсомольская правда-Челябинск» (95,3 FM).

Миндортранс и подрядчики ведомства ориентируются на сводку гидрометцентра и собственную систему мониторинга — на региональных дорогах установлено 32 пункта.

Напомним, сегодня отменили 16 автобусов, которые должны были выехать по области, в соседние регионы и в Казахстан.

— Утро-день будем мониторить, если погодные условия будут позволять, вместе с перевозчиками будем возвращать маршруты, — добавил Алексей Нечаев.

Южноуральцам советуют по возможности выбирать железнодорожный транспорт. Напомним, ранее в поезде «Орлан» Челябинск-Екатеринбург временно увеличили число вагонов. Это случилось после жалоб на толкучку. В миндоре связывают случившееся с праздниками, сейчас ситуация нормализовалась.

Как регион переживает аномальные холода? Следим в режиме онлайн.

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