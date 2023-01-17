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НовостиОбщество17 января 2023 10:41

«С утра разыскивали, позвонили родственникам»: к челябинке, повесившей растяжку против запрета абортов, пришла полиция

К челябинской феминистке, повесившей растяжку против запрета абортов, пришла полиция
Алина КУНГУРЦЕВА
Алина КУНГУРЦЕВА
Растяжка появилась на мосту через реку Миасс на улице Кирова

Растяжка появилась на мосту через реку Миасс на улице Кирова

Фото: СОЦСЕТИ

К челябинской активистке, вывесившей растяжку против запрета абортов, пришла полиция. Об этом рассказали КП-Челябинск в Челябинской феминистической организации. Все произошло в понедельник, 16 января.

— Человека с утра разыскивали, позвонили родственникам, — рассказали в организации.

Полицейский пришел около 3 часов дня. Спрашивал, кто дал и кто попросил повесить плакат против запрета абортов.

По данным источников КП-Челябинск в правоохранительных органах, к девушке действительно приходил сотрудник полиции и провел беседу. Никакого дела по данному случаю не заведено.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже.

Напомним, растяжка появилась на мосту в центре Челябинска в ночь на 11 января. Женщин возмутила инициатива сенатора Маргариты Павловой — перед Новым годом она выступила за полный запрет абортов а России.

Активистки считают, что такой закон ограничит права женщин. По их словам, делать аборт — значит, распоряжаться своим телом, и ничего общего с убийством этот процесс не имеет. Впрочем, растяжка провисела недолго, в память о ней осталась лишь фотография в социальных сетях.

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