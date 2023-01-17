«С утра разыскивали, позвонили родственникам»: к челябинке, повесившей растяжку против запрета абортов, пришла полиция

Растяжка появилась на мосту через реку Миасс на улице Кирова
Фото: СОЦСЕТИ
К челябинской активистке, вывесившей растяжку против запрета абортов, пришла полиция. Об этом рассказали КП-Челябинск в Челябинской феминистической организации. Все произошло в понедельник, 16 января.
— Человека с утра разыскивали, позвонили родственникам, — рассказали в организации.
Полицейский пришел около 3 часов дня. Спрашивал, кто дал и кто попросил повесить плакат против запрета абортов.
По данным источников КП-Челябинск в правоохранительных органах, к девушке действительно приходил сотрудник полиции и провел беседу. Никакого дела по данному случаю не заведено.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пообещали предоставить комментарий позже.
Напомним, растяжка появилась на мосту в центре Челябинска в ночь на 11 января. Женщин возмутила инициатива сенатора Маргариты Павловой — перед Новым годом она выступила за полный запрет абортов а России.
Активистки считают, что такой закон ограничит права женщин. По их словам, делать аборт — значит, распоряжаться своим телом, и ничего общего с убийством этот процесс не имеет. Впрочем, растяжка провисела недолго, в память о ней осталась лишь фотография в социальных сетях.
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