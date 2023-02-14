В Магнитогорске маршрутка сгорела на дороге

Фото: На дорогах Магнитки! (Магнитогорск)/vk.com

В Магнитогорске 14 февраля сгорела маршрутка. Микроавтобус «Газель» вспыхнул на улице Вокзальной.

— В автомобиле находился только водитель, — рассказали в УМВД по Магнитогорску.

Мужчина успел выскочить из микроавтобуса.

В региональном ГУ МЧС уточнили, что машина загорелась прямо на ходу. Пожар потушили. Люди при происшествии не пострадали.

Это уже не первый подобный случай в Магнитогорске. В прошлом году «Газель» сгорела на улице 9 мая.

А несколько дней назад маршрутное такси врезалось в трамвай.

Горожане давно жалуются на проблемы с общественным транспортом. Недовольны как качеством машин, так и графиком их работы. В декабре 2022 года магнитогорцев возмутил случай, кода ребенка высадили из маршрутного такси только из-за того, что машина была переполнена.

Решить проблему с транспортом просили губернатора Алексея Текслера. Тем не менее, в администрации Магнитогорска не пылают энтузиазмом по поводу идеи чем-то заменить маршрутки. Мэр Сергей Бердников согласился запустить большие автобусы только на отдельных маршрутах.

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