Весна пригреет: в Челябинской области в понедельник потеплеет до + 8

Весеннее тепло подтопит снег, а ветер разгонится до 16 м/с. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Завтра, 13 марта, в Челябинскую область придет весна – днем температура поднимется до + 8 градусов. Местами будет до + 3, а в низинах выше ноля ртуть так и не подрастет – там до – 2. При этом ожидается сильный ветер 6-11 м/с, с порывами до 16. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. Синоптики предупреждают и гололедице на дорогах.

В Челябинске тоже будет тепло – днем до + 4. Ветер такой же сильный. Осадков не ожидается.

С приходом весны в Челябинской области начался опасный сезон схода снега и наледи с крыш. От падения снежной глыбы накануне уже погиб школьник в селе Фершампенуаз, а в Магнитогорске пострадал полуторагодовалый ребенок. После этого губернатор региона Алексей Текслер сделал резкое заявление, поручив чиновникам и коммунальщикам без промедления обследовать крыши на предмет схода снега и льда. А если те будут медлить, то «полетят головы».

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