Роспотребнадзор готовит групповой иск к челябинскому кафе, где произошла вспышка гепатита А

После проверки деятельность кафе временно приостановили

Региональное управление Роспотребнадзора готовит коллективный иск к челябинскому кафе «Дархан», в котором произошла вспышка гепатита А. С заведения хотят взыскать компенсацию за причиненный вред здоровью посетителям.

— Установлено, что изготовление пищевой продукции осуществляется с нарушением санитарно-эпидемиологических требований и требований технических регламентов. После массового отравления столовая «Дархан» была временно закрыта по решению суда, — сообщили в Роспотребнадзоре по Челябинской области.

Для участия в групповом иске пострадавшие могут до 20 апреля обратиться в отдел защиты прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора: г. Челябинск, пер. Островского, д. 14. Также можно позвонить по следующему номеру телефона: 8-351-791-54-55.

После 21 апреля иск направят в Тракторозаводский районный суд Челябинска. В этом случае пострадавшие должны самостоятельно написать заявление о присоединении к исковым требованиям.

Напомним, о вспышке гепатита А стало известно в новогодние каникулы. Жители Челябинска, которые еще в конце декабря обедали в кафе «Дархан», стали обращаться к медикам с одинаковыми симптомами. Сначала они грешили на ОРВИ, но болезнь оказалась посерьезней — гепатит А.

После этого к делу подключился Роспотребнадзор и Следственный комитет. В настоящий момент известно, что количество заболевших гепатитом А уже перевалило за 40 человек. Причем новые случаи возникают в школах Челябинской области, например, в Копейске и Магнитогорске.

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