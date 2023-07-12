Вице-губернатор Станислав Мошаров встретился с родителями убитой девочки в Симе

«Этот случай шокировал всех, — рассказал Станислав Мошаров. — Смерть ребенка это ни с чем не сравнимая боль. Разделяю скорбь и горечь родителей». Фото: администрация Ашинского района

Замгубернатора Челябинской области Станислав Мошаров приехал в Сим, где была убита 11-летняя девочка. Он встретился с родителями погибшей школьницы и провел совещание в местной администрации.

— Поговорили с мамой [девочки], — рассказал Станислав Мошаров корреспонденту КП-Челябинск. — Сложно в таких ситуациях найти какие-то слова. Тем не менее, мы пообщались. Помощь семье всесторонне будет оказана обязательно.

Ранее поддержать родных погибшей девочки поручил губернатор Алексей Текслер.

Как сообщили в администрации Ашинского района, организацией похорон займется градообразующее предприятие Сима – ПАО «Агрегат».

Напомним, 9 июля 11-летняя девочка не вернулась домой. Близкие забили тревогу. Школьницу искали добровольцы, полицейские, кинологи с собаками.

На вторые сутки тело ребенка обнаружили в лесополосе. По подозрению в убийстве задержали 36-летнего жителя Сима.

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