Семья школьницы готовится к похоронам, а отец задержанного умер от приступа: что известно об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 12 июля

Сим является маленьким городком на 12 тысяч человек. Убийство ребенка переполошило всех жителей. Фото: Вадим АРХИПОВ

В Челябинской области родные убитой в Симе 11-летней девочки готовятся к похоронам. Тем временем задержанному Дмитрию М. будут избирать меру пресечения. Мать ребенка заявила: в суд не поедет, потому что уже нет сил. Мы собрали последние новости об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 12 июля.

БЫЛА ЕДИНСТВЕННЫМ ОБЩИМ РЕБЕНКОМ В СЕМЬЕ

Матери девочки больше 50 лет, отцу за 60. Они сошлись, когда у каждого уже имелись дети от разных браков. Но Даша (имя изменено. — Прим. ред.) была единственным общим ребенком.

Мама всегда ходила на школьные собрания, и если пропускала, то приходил отец. Папа свою дочь очень любил и всегда за нее переживал. Новость о смерти Даши стало для семьи потрясением. Причем узнали все они через СМИ – вначале не поверили, но потом все подтвердили следователи.

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА ОБЕЩАЛО ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ РОДНЫМ ДЕВОЧКИ

В Сим по поручению главы региона приехал вице-губернатор Челябинской области Станислав Мошаров. Ранее глава региона Алексей Текслер заявил, что правительство окажет поддержку семье убитой девочки.

— Поговорили с мамой [девочки]… Сложно в таких ситуациях подобрать какие-то слова, но тем не менее мы пообещали оказать всестороннюю помощь семье, — отметил вице-губернатор Станислав Мошаров.

ОТЕЦ ЗАДЕРЖАННОГО УМЕР ОТ СЕРДЕЧНОГО ПРИСТУПА ПОСЛЕ НОВОСТЕЙ О СМЕРТИ РЕБЕНКА

У Дмитрия М., задержанного в Симе за убийство 11-летней девочки, скончался отец. Он умер от сердечного приступа после новостей о смерти ребенка. Об этом рассказала мама девочки Марина, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск, какое наказание она желает для убийцы.

— Бог ему судья... У него отец сегодня умер от сердечного приступа. Мне недавно сказали, — сказала мама девочки.

Мама девочки пытается держаться, но в глазах стоит боль Фото: Егор ПОБЕРЕЙ

Марина также вспомнила момент, когда начинались поиски. Дмитрий хорошо знаком семье, так как их дочери дружат. Первым делом мама девочки направилась к нему и сообщила, что та пропала.

— Он мне в глаза стоял и говорил, что она ушла домой. Я ему в ответ сказала, что только сейчас пришла оттуда, — вспоминает Марина. — Дмитрий же нам сразу начал помогать искать ее, был вместе с нами.

Инфографика: Сергей ЗВЕРЕВ

Поиски начались вечером 9 июля. Девочку разыскивали все силы полиции, также помогали волонтеры. Сначала в реке нашли рюкзак ребенка, а затем в лесополосе обнаружили тело – закопанное в земле, с глубокими ножевыми ранениями.

По подозрению в убийстве ребенка был задержан Дмитрий. Сначала он все отрицал, но потом признал свою вину.

Выяснилось, что на своей «ГАЗели» он увез школьницу за ферму, на которой работают его родители. Возможно, попытался надругаться над ребенком (это сейчас выяснит следствие), а потом убил.

Преступление мужчины вскрылось после проверки камер видеонаблюдения – удалось отследить машину и ее направление движения. КП-Челябинск «прошлась» по последнему маршруту погибшей 11-летней девочки из Сима.

Это были последние новости об убийстве 11-летней девочки в Симе Челябинской области на утро 12 июля.

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