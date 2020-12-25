Звезда фигурного катания Алексей Ягудин провел виртуальную экскурсию для Татьяны Тарасовой, котора не смогла лично приехать на чемпионат России по фигурному катанию в Челябинск. Фигурист показал в сторис, как выглядит место, приготовленное для комментаторов.— Арена «Трактор» красавица! Вот здесь наша комментаторская позиция. Сейчас будет небольшая экскурсия в закулисье. А это комнатка для комментаторов, — рассказал Алексей Ягудин. — Единственный, конечно, минус сегодняшнего дня это ваше отсутствие, Татьяна Анатольевна. Вы не в Челябинске, но вы всегда с нами!Напомним, известные и титулованные спортсмены Алексей Ягудин и Илья Авербух сегодня ночью прилетели в Челябинск, чтобы комментировать чемпионат России по фигурному катанию в прямом эфире Первого канала. Заслуженного тренера СССР Татьяну Тарасову тоже пригласили на состязание. Но она отменила поездку из-за состояния здоровье и пообещала прокомментировать выступления спортсменов удаленно, если будет техническая возможность.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЦеремония открытия Чемпионата России по фигурному катанию 2021: зрители в фирменных масках и лошади на льду. Смотрим атмосферный фоторепортаж.Результаты после короткой программы у мужчин (подробнее).Как прошла жеребьевка стартовых номеров: фигуристки в откровенных платьях и колкие реплики Татьяны Тарасовой (фото нарядов спортсменок, от которых у вас отвиснет челюсть).Для участников и тренеров чемпионата России 2020 по фигурному катанию освободили целый отель в Челябинске (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМПрисылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953Почта: kpchel@phkp.ru