Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 23 ноября 2020: потоп в новой больнице и проверки на матче «Трактора»

На матче «Трактора» проверяли соблюдение масочного режима Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Ковид даже не думает сдаваться. Количество новых зараженных продолжает расти. Беда не приходит одна — в новой инфекционной больнице, построенной за символичные для региона 74 дня, случился потоп. Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 ноября 2020 г.

Инфографика: Коронавирус74.рф

Согласно официальной статистике Минздрава, вирус нового типа был диагностирован у 24 614 жителей региона (+ 219 новых). 16 527 (+38) пациентам удалось победить заразу.

Не удалось спасти 791 человек. Непосредственно от коронавируса умерли 251. Еще 540 зараженных COVID-19 умерли от сопутствующих заболеваний.

За прошедшие сутки от коронавируса умерли: две женщины 53 и 68 лет и двое мужчин 61 и 64 года. И еще четверо с сопутствующими заболеваниями:

— женщина, 61 год: сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность;

— мужчина 68 лет: туберкулез легкого, шок;

— мужчина, 69 лет: сенильная дегенерация головного мозга, атеросклероз церебральных артерий;

— мужчина 72 года: злокачественное новообразование, иными словам — рак.

Итого восемь умерших за последние сутки.

Кстати, ранее мы рассказывали, почему в официальной статистике погибшие разделены на две категории.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Не ковид, так потоп

На прошлой неделе в Малой Сосновке под Челябинском запустили новый инфекционный центр. Стройка века обошлась региональной казне в 2,5 млн рублей. На открытие прибыл первый заместитель министра здравоохранения Российской Федерации Игорь Каграманян.

Сегодня ночью в больнице случился потоп. В «зоне затопления» оказались палаты, где лежат пациенты с коронавирусом. По словам очевидцев, местами вода доходила чуть ли не до колена. В Сети появилось видео, как сотрудники в защитных костюмах устраняют последствия ЧП, но воды уже не так много.

В Минздраве заявили: здание новое, могут возникать нюансы.

— Ввод в эксплуатацию новых построек и апробация, безусловно, могут давать небольшие технические сбои, которые в данном случае были оперативно устранены, — прокомментировали в пресс-службе ведомства.

На лечении ковидных больных ЧП не повлияло, заверили в Минздраве. Часть пациентов перевели в другие палаты. Последствия затопления оперативно устранили.

— Ущерба для здания нет, была затронута минимальная площадь в нескольких помещениях, — добавили в Минздраве.

Позднее появилась информация, что отделение, куда переселили больных, тоже начало топить. Мы снова обратились в пресс-службу минздрава за комментарием. Там ответили, что информация проверяется.

Маску! Маску! Трактор!

Сотрудники Роспотребнадзора сегодня проверяли соблюдение масочного режима на ледовой арене «Трактор», где играл «Трактор» против московского «Динамо». Об этом рассказа комментаторы матча во время прямой трансляции.

Как передает наш фотограф Валерий Звонарев, который работал на матче, ему пять раз напомнили, что маску нужно натянуть на нос.

Зрителей рассаживали в шахматном порядке. Все билеты были раскуплены Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Напомним, из-за пандемии коронавируса в этом сезоне трибуны заполняются только на 50%. То есть 3750 мест из 7500. Кстати, билеты оказались раскуплены задолго до встречи и дело не только в пандемии, но и в успехах команды.

Итоги рейда, вероятно, озвучат позже. А пока оцените сами в нашем фоторепортаже.

На хоккейном матче также можно было поставить прививку от гриппа Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Безнал спасет от ковида и... полиции

Чтобы у коронавируса было меньше шансов специалисты рекомендуют расплачиваться по безналу, благо почти все карты сейчас «прикладываются». Но не ковидом единым.

Недавно наличка сыграла злую шутку с пресс-секретарем объединения предпринимателей «Деловая Россия» Анастасией Медведевой. Кассир автозаправки, проверив 1000 рублей заявила: «Она фальшивая!». И дальше понеслось: охрана, полиция, ужасы райотдела. Чем закончилась эта история, читайте в нашем материале.

Мораль: расплачивайтесь картами и берегите себя! Это были последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 23 ноября 2020.

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