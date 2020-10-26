Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 октября 2020: в поликлиниках очереди, из госпиталей выписывают недолеченных

Минздрав разберется с очередями в поликлиниках и больницах Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области продолжается рост заболевших коронавирусом. На утро 27 октября минздрав зарегистрировал 138 случаев заражения. С начала пандемии в регионе 19 511 пациентам подтвердили COVID-19.

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 октября.

За сутки выписали 119 человек, всего 14 770 жителей области перенесли новую инфекцию.

Также за день умерло еще семеро зараженных. Двое мужчин (62 года и 59 лет) и 40-летняя женщина скончались от коронавируса, у остальных новая инфекция была сопутствующим заболеванием:

Инфографика: коронавирус74.рф

— пациентка, 89 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;

— пациент, 60 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;

— пациентка, 80 лет: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь;

— пациентка, 69 лет: ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов, сердечная недостаточность.

Инфографика: yandex.ru/covid19/stat

Антибиотики вернутся

В Челябинской области решат проблему дефицита антибиотиков. Ранее сообщалось, что полки опустели из-за обязательной маркировки лекарств. Одного власти региона заверили, что препараты уже скоро появятся в продаже.

— Минпромторг России снял требование о маркировке лекарств. Мы надеемся, что теперь дефицитные препараты будут быстрее доставлять в аптеки. На Областном аптечном складе есть все необходимые препараты. Осталось просто отправить их в торговую сеть, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

С очередями разберется минздрав

Специальная комиссия проверит поликлиники, на которыежалуются пациенты Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Власти региона больше не будут игнорировать жалобы южноуральцев на огромные очереди в поликлиниках и больницах. Чтобы решить проблему, минздрав создал специальную комиссию, которая уже на этой неделе проверит, как организован прием пациентов.

Тем временем фотокорреспондент КП-Челябинск уже показал, куда «очередным» ревизорам нужно наведаться в первую очередь.

Тефтелева «закроют» от ковида

Судебное заседание по делу Евгения Тефтелева пройдет в закрытом режиме Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сегодня, 27 октября, пройдет заседание по делу экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева. На нем бывший мэр скажет свое последнее слово, после которого ему, вероятно, вынесут приговор. Однако из-за коронавируса двери суда будут закрыты для «лишних» глаз, допустят только участников процесса.

Почему выписывают недолеченных больных?

Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказал, что врачи имеют право выписывать пациентов с коронавирусом и остаточной пневмонией. Человека отправляют на долечиваение домой, если он идет на поправку и его жизни уже ничего не угрожает. Ему делают контрольные тесты на COVID-19, а через месяц отправляют на КТ.

— Сегодня мы не можем держать на больничных койках пациентов с положительной динамикой. Просто такой возможности нет. Помощь нужна тем, кто находится в тяжелом состоянии, — заявила Ирина Гехт.

Валерий Гартунг победил коронавирус

Депутат госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг излечился от коронавируса. Отрицательным результатом теста народный избранник поделился в соцсетях.

— Все! Коронавирус побежден! Сегодня тест отрицательный! — обрадовался Гартунг.

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