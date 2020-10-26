Коронавирус в Челябинской области, последние новости на 27 октября 2020: в поликлиниках очереди, из госпиталей выписывают недолеченных

Минздрав разберется с очередями в поликлиниках и больницах
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В Челябинской области продолжается рост заболевших коронавирусом. На утро 27 октября минздрав зарегистрировал 138 случаев заражения. С начала пандемии в регионе 19 511 пациентам подтвердили COVID-19.
Мы собрали последние новости о коронавирусе в Челябинской области на 27 октября.
За сутки выписали 119 человек, всего 14 770 жителей области перенесли новую инфекцию.
Также за день умерло еще семеро зараженных. Двое мужчин (62 года и 59 лет) и 40-летняя женщина скончались от коронавируса, у остальных новая инфекция была сопутствующим заболеванием:
Инфографика: коронавирус74.рф
— пациентка, 89 лет: хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь;
— пациент, 60 лет: сахарный диабет, легочно-сердечная недостаточность;
— пациентка, 80 лет: острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь;
— пациентка, 69 лет: ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов, сердечная недостаточность.
Инфографика: yandex.ru/covid19/stat
Антибиотики вернутся
В Челябинской области решат проблему дефицита антибиотиков. Ранее сообщалось, что полки опустели из-за обязательной маркировки лекарств. Одного власти региона заверили, что препараты уже скоро появятся в продаже.
— Минпромторг России снял требование о маркировке лекарств. Мы надеемся, что теперь дефицитные препараты будут быстрее доставлять в аптеки. На Областном аптечном складе есть все необходимые препараты. Осталось просто отправить их в торговую сеть, — заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.
С очередями разберется минздрав
Специальная комиссия проверит поликлиники, на которыежалуются пациенты
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Власти региона больше не будут игнорировать жалобы южноуральцев на огромные очереди в поликлиниках и больницах. Чтобы решить проблему, минздрав создал специальную комиссию, которая уже на этой неделе проверит, как организован прием пациентов.
Тем временем фотокорреспондент КП-Челябинск уже показал, куда «очередным» ревизорам нужно наведаться в первую очередь.
Тефтелева «закроют» от ковида
Судебное заседание по делу Евгения Тефтелева пройдет в закрытом режиме
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Сегодня, 27 октября, пройдет заседание по делу экс-главы Челябинска Евгения Тефтелева. На нем бывший мэр скажет свое последнее слово, после которого ему, вероятно, вынесут приговор. Однако из-за коронавируса двери суда будут закрыты для «лишних» глаз, допустят только участников процесса.
Почему выписывают недолеченных больных?
Первый вице-губернатор Ирина Гехт рассказал, что врачи имеют право выписывать пациентов с коронавирусом и остаточной пневмонией. Человека отправляют на долечиваение домой, если он идет на поправку и его жизни уже ничего не угрожает. Ему делают контрольные тесты на COVID-19, а через месяц отправляют на КТ.
— Сегодня мы не можем держать на больничных койках пациентов с положительной динамикой. Просто такой возможности нет. Помощь нужна тем, кто находится в тяжелом состоянии, — заявила Ирина Гехт.
Валерий Гартунг победил коронавирус
Депутат госдумы от Челябинской области Валерий Гартунг излечился от коронавируса. Отрицательным результатом теста народный избранник поделился в соцсетях.
— Все! Коронавирус побежден! Сегодня тест отрицательный! — обрадовался Гартунг.
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