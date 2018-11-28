Онкосреда. Как южноуральские женщины тянут кота за хвост и «в награду» получают рак

Женское здоровье очень важно не только для самой женщины, но и для всех ее близких. Кроме того, от его состояния зависит, сможет ли она забеременеть, выносить и родить ребенка или нет. Опухоли гинекологической сферы так и просятся, чтобы их объединили в одну. Однако с медицинской точки зрения этого делать нельзя, поскольку разные органы состоят из разных тканей, соответственно и опухоли будут разные. Ближайшие выпуски «Онкосреды» посвятим женщинам и поговорим о таких опухолях, как рак шейки матки, рак тела матки и рак яичников.

Почему до них дошла очередь? Спросим у врачей-онкологов:

Аллы Сергеевны Доможировой, зам.гл. врача ЧОКЦОиЯМ по ОМР

Валерии Владимировны Саевец, врача-хирурга гинекологического онкологического отделения ЧОКЦОиЯМ

Чем примечательны злокачественные новообразования (ЗНО) репродуктивной женской сферы? С одной стороны, они не входят в первую пятерку по общей онкозаболеваемости, с другой — именно они уносят жизни женщин, особенно молодых. При этом, их очень легко обнаружить на самом обычном осмотре у гинеколога. Однако на Южном Урале с ранней диагностикой этих ЗНО есть большие проблемы.

Валерия Саевец призывает женщин внимательно прислушиваться к себе и обращаться за помощью к врачу.

Статистика: Пойдем по порядку — рак шейки матки (РШМ). Ежегодно в Челябинской области выявляется около 400 новых случаев. В общей статистике это не так много — 40 случаев на 100 тыс. населения, или шестое-седьмое место, но беда в том, что ранних и запущенных стадий на Южном Урале выявляется только половина на половину. Это катастрофически много: по России в целом соотношение другое — 60% к 40%. В связи с тем, что слишком много запущенных случаев, потери среди женского населения тоже велики: заболеваемость практически сходится с уровнем смертности именно потому.

Прогноз: В 99,9% рак шейки матки — это вопрос социального риска. При всем при том, что анатомически этот орган скрыт, с точки зрения медицины из всех трех рак шейки матки — единственная визуально доступна локализация, и III стадия уже считается крайне запущенной. Есть и возрастные особенности — к сожалению, заболеваемость нарастает у молодых женщин уже после 20 лет. Это социально активные женщина в самом расцвете своих сил и возможностей.

Именно с этого возраста женщины и приглашаются на осмотр. Фоновые заболевания молочной железы тоже манифестируются (впервые заявляют о себе) в этот период — мастопатии, например, особенно кистозные, которые могут приводить к нарушениям репарации (восстановления) и так далее. Заподозрить новообразование можно при обычном стандартном осмотре у гинеколога.

Факторы риска: На сегодняшний день инфекционная природа рака шейки матки считается наиболее вероятной. Речь идет о вирусе папилломы человека (ВПЧ). Учеными была обнаружена связь между вирусом и нарушенным метаболизмом в клетке, что по сути является началом рака. Их известно более 300, однако высоким онкогенным риском обладают не больше десятка из них. На сегодня известна связь только отдельных генов вируса и развитием рака шейки матки. За это была даже вручена Нобелевская премия.

При распространенном процессе уже не обойтись без противоопухолевой лекарственной терапии.

Поэтому вслед за этим открытием ученые пытаются разработать некую вакцину, чтобы привить организм человека и получить антитела (иммунный ответ), исполнить мечту человечества и защититься от рака. Сначала это была одновалентная вакцина, теперь уже разрабатывается нановалентная вакцина. Однако эффективность этих вакцин не повлияла кардинально на ситуацию. Как вирус гриппа имеет определенные тенденции к изменчивости, так и ВПЧ тоже может изменяться и мутировать. Видимо, защита от вирусов — задача более сложная, чем это казалось в начале научного пути. Кроме того, сейчас очень активно обсуждается другой вопрос, первоначально ли вирус являлся причиной рака шейки матки, или он присоединился позже и существует параллельно. Ведутся другие исследования: женщины обследуются гистологически и тут же берется мазок на ВПЧ в подтверждение или опровержение тенденции об увеличении числа случаев заболевания и определенными типами онкогенов.

Ранняя диагностика и профилактика: Абсолютно понятно, что рак шейки матки — социально зависимое заболевание. Принцип его формирования — как и при других локализациях: инфицирование, воспаление, неправильная репарация, возникновение опухолевого процесса. Существует значительное количество фоновых предраковых заболеваний — различные эрозии, полипы, папилломатозные процессы и так далее. В плане ранней диагностики достаточно того, что женщина в любом возрасте соблюдает половую гигиену, избегая частой смены партнеров, и регулярно посещает врача-гинеколога. Это очень полезный доктор, который всегда заточен только на одну сферу, например, в отличие от того же терапевта. Казалось бы, женщины должны гораздо внимательнее относятся к здоровью, нежели мужчины.

Поэтому для шейки матки хорошо работают разного рода скрининги и профилактические мероприятия. Способ решения — очень простой: женщине надо прийти туда, где ей комфортнее всего — в женскую консультацию, в смотровой кабинет поликлиники, либо в любую частную клинику — пройти осмотр и забрать цитологический мазок из шейки матки. А затем все фоновые предраковые заболевания своевременно лечить. По данным челябинских онкологов, в смотровых кабинетах в 60-70% случаев онкозаболевания выявляются на ранних стадиях. Эта локализация вполне поддается управлению.

В любом возрасте женщина должна раз в год посещать гинеколога.

Симптомы: Один из самый ярких симптомов рака шейки матки — неприятный яркий запах из половых органов. Если появились какие-то выделения, тем более — запах, нужно обязательно идти к врачу даже внепланово.

Лечение: Откладывать визит к врачу нельзя вообще — это вопрос репродукции и беременности. Поскольку в 99, 7% при раке шейки матки выявляется тот или иной тип вируса ВПЧ, то профилактикой РШМ станет выявление и лечение инфекции. Сам по себе вирус передается только половым путем, причем достаточно одного контакта, чтобы он попал в организм. (Часто путают папилломатоз гортани, который может передаваться от матери к ребенку, но к раку шейки матки это заболевание не имеет никакого отношения). ВПЧ очень хорошо диагностируется у женщин. У мужчин иммунная система устроена по- другому: зачастую у них происходит иллюминация (отторжение) вируса из организма. Мужчину могут быть носителями ВПЧ, при этом не болеть. У женщин риск заболеть выше, но не фатален. У кого-то вирус персистирует и интегрируется (встраивается) в геном клетки, как правило, это происходит у человека с любым видом иммуннодефицита (в том числе ВИЧ). Затем под воздействием вируса измененные клетки начинают замещать здоровые, начинает развиваться дисплазия. Процесс это длительный — от 5 до 10 лет.

РШМ — такая локализация, которую легко можно предупредить и вылечить на ранней стадии. Она визуально доступна. Это как раз молодые пациентки (30-40 лет), которые ведут активную половую жизнь, в том числе со сменой партнера, которые должны обращать внимание на свое здоровье и регулярно и даже чаще посещать гинеколога. Есть такое состояние, которое в народе называют эрозия. Нужно обязательно разбираться, что за ней стоит, какая причина. Для этого нужно обязательно выполнять цитологическое исследование, чтобы не пропустить тот же рак в нулевой стадии. Гинекологи направляют, как правило, молодых женщин в обязательном порядке на анализ на ВПЧ (вирусная нагрузка), и если вирус обнаружен, то его обязательно нужно лечить до титра «неопределяемый». Это значит, что нужно добиться контроля за вирусом, чтобы, образно говоря, он сидел в домике тихо и хлопот никому не доставлял. При большом титре ВПЧ происходит повреждение шейки матки. Выгнать вирус из крови человека невозможно, это правда, но не дать ему размножиться до угрожающего количества — можно. Это и можно считать излечением.

РШМ поддается лечению, если заболевание обнаружено на I-II стадии. Такие локализованные стадии хорошо оперируются — например, метод конизации. На второй и последующих стадиях добавляется лучевая терапия. Относительную значимость имеет химиотерапия. При выходе заболевания за пределы первичного очага это уже системный подход. Поскольку пациентки в общей группе молодые 35-43 года по сравнению с другими локализациями, при этом гормонально активны. Восстанволение происходит лучше, при этом гормональный фон хуже откликается на комплексное лечение, тем активнее могут протекать сами онкологические процессы. Даже бурно, поэтому лечить надо быстро. В каждой клинической ситуации прогноз будет свой. (рак легкого, рак кишечника тоже)

Все зависит от стадии: при первой микроинвазивной карциноме еще возможно кардинальное хирургическое лечение. Хирурги онкогинекологи осваивают все новые и новые методики, чтобы найти способ помощь женщине, сохранить хотя бы частично шейку матки, здоровье и жизнь. Важно, чтобы женщина сама была в этом заинтересована больше, чем даже любой врач. Практически все прооперированные онкогинекологвами в онкоцентре молодые женщины в последствии беременеют и рожают, если хотят этого, конечно. При III стадии сохранить матку невозможно, только яичники. Запущенное заболевание никаких шансов не оставляет ни врачам, ни самой пациентке.

Обязательно лечить полового партнера, даже если у него не найден ВПЧ (что чаще всего и происходит). Если этого не сделать, то женщина будет вновь инфицирована, и все можно начинать сначала.

На одном из этапов может также применяться лучевая терапия.

В качестве первичной профилактики можно рассматривать вакцинацию от ВПЧ как девочек, так и мальчиков, до начала половой жизни. Тогда эффективность будет максимальной. Прививка не гарантирует, что в будущем девочка не заболеет раком шейки матки совсем, зато защищает от высоко онкогенных вирусов ВПЧ, пока четырех — 16, 18, 31, 33. В настоящее время разрабатывается шестивалентная и девяти валентная вакцина. Второе — соблюдение личной и интимной гигиены, ежегодное обследование, проведение цитологического исследования, наблюдение и лечение дисплазии. Как правило, это хирургический метод, в результате которого удаляется часть шейки матки. На 0 — I стадии также возможно малое хирургическое органосохранное лечение — конизация шейки матки с последующим выскабливанием цервикального канала.

После такой операции способность забеременеть, выносить ребенка и родить его сохраняется, и таких примеров в нашей практике очень много. На половой жизни и качестве жизни эта операция также не сказывается. Лечение всех последующих стадий предполагает потерю органа — удаляется матка, возможно сохранение яичников, чтобы у женщины не наступила раньше времени менопауза. Далее присоединяется лучевая терапия, а выше II — III добавляется и химиотерапия. Это уже более агрессивное лечение.

На ранней стадии в лечении РШМ можно обойтись одной операцией.

Рак вульвы и рак влагалища — еще две визуальные локализации, которые в общей структуре заболеваемости не играют существенной роли. Но для каждой женщины такое заболевание станет безусловно трагедией. Оно настигает женщин уже в пожилом возрасте старше 60 лет (случай Гузалии Сухановой — исключение из правил), когда почему-то они уже забывают заботиться о себе. Начинается с маленькой незаживающей язвочки, которую легко заметить при ежедневных гигиенических процедурах.

Другое проявление, которое тоже сложно проигнорировать, это нарастающий зуд половых губ. Процесс формирования рака вульвы— такой же, как и при раке шейки матки, вялотекущий и длительный, поэтому у женщины достаточно времени, чтобы обнаружить его как можно раньше, и не тянуть до последнего. Обратиться к гинекологу и обязательно рассказать о своих ощущениях, задать вопрос о них.

Третье проявление, которое уже допекает женщину — болезненность при мочеиспускании. В лечении применяется вся та же тройка методов в разной комбинации, что и при любом виде рака. Исход также будет зависеть от стадии заболевания и того, насколько женщина внимательно относится к своему здоровью и здоровью своих будущих поколений.

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