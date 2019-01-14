Источник: причину обрушения подъезда дома в Магнитогорске могут огласить на этой неделе

Прошло две недели с момента обрушения пролета в доме по проспекту Карла Маркса, 164 в Магнитогорске. Под завалами погибли 39 человек. Но официально причина трагедии не названа, что по современным меркам оперативности выглядит довольно странным. Сразу после обрушения предварительной версией назвали взрыв бытового газа на нижних этажах. Но после этого официальные структуры замолчали. Лишь дважды повторили, что следов взрывчатки на обломках не обнаружено.

Источник корреспондента газеты «Комсомольская правда» — Челябинск» в силовых структурах сообщил:

— Причину взрыва объявят едва ли не на этой неделе, ближе к концу, скорее всего. По опыту скажу, что это может быть вечер четверга. Вопрос очень долго не сходит с федеральной повестки и, вероятно, с этим думают, что делать, как преподнести и какую часть информации раскрыть.

Собеседник отметил, что наверху знают о недовольстве, которое люди выбрасывают в соцсетях и тем самым плодят конспирологические теории.

Сейчас на месте обрушения идет активный разбор завалов.Фото: REUTERS

— О причинах взрыва ничего не скажу конкретного. Может, это будет и не «просто бытовой газ», как сначала говорили. У нас большинство сотрудников, даже которые на месте были, сами в разговорах судачат, что это газ. Но подробности расследования засекречены.

«Комсомольская правда — Челябинск» ведет свое расследование. Мы опросили выживших жильцов на всех этажах дома и выяснили, что проблем с газом никогда не было и в то утро им не пахло. Несколько квартир снимали мигранты, но все о них отзываются положительно. Одна время жильцов обрушившегося подъезда тревожили наркоманы. Также нам удалось выяснить, что хозяйка квартиры, где предположительно был эпицентр взрыва, дала подписку о неразглашении.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/685161" frameborder="0"></iframe> 39 жизней, по которым скорбит вся страна.Учителя, студенты, дети... Как и мы, они готовились встречать Новый год. Но их жизни трагически оборвались перед самым праздником. Вспомним их всех поимённо...

Напомним, около шести часов утра 31 декабря в Магнитогорске обрушился пролет жилого дома. Спасательная операция длилась четверо суток, но живых людей удалось вызволить лишь в первые часы. Остальные погибли под обломками.

На фоне этого спасение десятимесячного Вани Фокина выглядит настоящим чудом. Ребенка спустя 36 часов после обрушения извлекли из-под обломков. Сейчас он проходит лечение в Москве и идет на поправку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/684869" frameborder="0"></iframe> Живого мальчика достали из-под завалов в Магнитогорске.11-месячный малыш провел под завалами больше суток

Тем временем, строительная техника начала сносить рухнувший и смежный подъезд десятиэтажки. Жильцов соседних подъездов на время отселили. В Минстрое РФ обещали еще раз обследовать дом после сноса аварийной части. Если целостность конструкций не нарушится, то людей заселят обратно. В образовавшемся пролете собираются сделать мемориал.

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Но нормальной жизнью этот быт все равно не назвать: люди лишились близких, имущества, на их глазах рухнула жизнь всего подъезда. И возможно, на этом их ужасы не закончились: если уцелевшие подъезды признают пригодным для проживания, всего через три месяца жильцам придется вернуться в изъеденные трещинами стены и бояться каждого звука. (далее)

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